Onko tämä tuoli muka sininen? Kristinin video aiheutti somehässäkän – lopulta paljastui yllätystotuus

Kristin Hughes sai somevideonsa vuoksi tietää jotakin oleellista näkökyvystään.

Kristin Hughes nousi vahingossa somesuosioon voivoteltuaan tuolinsa väriä Tiktokissa. Samalla hän oppi jotakin uutta itsestään.

"Onko se sittenkin harmaa?"

Jo yli 25 miljoonaa katsojaa on nähnyt amerikkalaisnaisen videon, jolla Hughes pyytää apua väridilemmaansa. Hughes kertoo videolla keskustelusta, johon päätyi päätettyään lahjoittaa nojatuolin netissä.

– Annan tuolin pois, ja otin kuvia. Sanoin [hakijalle], että se on sininen. Hän sanoi, että se on harmaa, Hughes kuvaa.

Hughes piti tilannetta erikoisena ja vakuutteli uudelle omistajalle tuolin olevan sininen.

– Sohvani ja tuolini ovat aina olleet sinisiä, mutta nyt tämä nainen gaslightaa minua, ja alan uskoa häntä. Onko se sittenkin harmaa?

Tämän jälkeen Hughes esittelee tuolin ja sohvan. Molemmat ovat täysin harmaita.

Hughesin "sininen" tuoli. Jos julkaisu ei näy, katso se täällä.

"En ollut valmis siihen, miten harmaa se onkaan"

Somekansa villiintyi videosta. Klippi keräsi kymmeniä miljoonia katselukertoja.

– Ja sitten hän näytti meille harmaimman sohvan koko ihmiskunnan historiassa, kommenteissa vitsaillaan.

– En ollut valmis siihen, miten harmaa se onkaan, toinen kommentoija sanoo.

– Kaikki ne ovat harmaita. Siis erittäin harmaita-harmaita, kolmas vakuutteli.

Ei voinut uskoa väitettä: "Minua alkaa pelottaa"

Hughes kuitenkin järkyttyi muiden väitteistä. Hän ei suostunut uskomaan huonekalujensa harmauteen.

– Sohva on aina ollut tummansininen. Tuoli on samaa sävyä kuin sohva. Siksi se on sininen, Hughes vakuutteli jatkovideollaan.

Hän päätti todistaa pointtinsa esittelemällä katsojille "sinisen" vilttinsä, joka sekin – vähemmän yllättäen – oli täysin harmaa.

– Minua alkaa pelottaa, Hughes kuvasi.

Todaylle nainen kertoi, että totuus alkoi upota tajuntaan videon kerättyä yli kymmenen tuhatta kommenttia.

– En voi kiistellä 13 000 ihmisen kanssa, jos he kaikki sanovat, että tuoli on erittäin harmaa!

Äitikin oli joutunut "sinisen" uhriksi

Myöhemmin kävi ilmi, että Hughes oli jo vuosia aiemmin ostanut äidilleen yllätyslahjaksi sinisen sohvan, joka sopisi hänen uuteen sisustukseensa. Somemellakan myötä Hughes soitti äidilleen keskustellakseen sinisestä tuolistaan.

– Soitin hänelle videopuhelun aamulla puhuakseni tästä hullusta videosta. Hän istui sohvalla ja sanoi "minun täytyy nyt kertoa sinulle, se on harmaa", Hughes kuvasi.

Hughesin äidin "sininen" sohva. Jos kuva ei näy, katso se täällä.

Aina vain lisää kommentoijia saapui väittämään Hughesille vastaan. Somen diy-lääkärit alkoivat diagnosoida häntä.

– Ystävä rakas, se on ok, olet ilmeisesti vain värisokea, yksi kommentoija lohdutteli.

– Kaveri, sinulla on tritanopia, toinen vakuutti.

Tritanopia on harvinainen värisokeuden muoto, jossa nimenomaan sinisen näkeminen on heikentynyt.

Hughes onkin värisokea

Hughes päätti lopulta varata ajan silmälääkäriin. Aivoissa tai näköhermoissa ei hänen mukaansa ollut vikaa, mutta Hughesilta löytyi värisokeus. Kaiken lisäksi hän ei ollut värisokea punaiselle, vaan myös vihreälle. Tila on kuitenkin lievä.

– Se vaikuttaa vain tiettyihin sävyihin, Hughes kuvasi.

– Vaikuttaa siltä, että tietyt harmaan sävyt muuttuvat minulle sinisiksi.

Hughes kuvasi videon itsestään myös kokeilemassa "värisokeuslaseja", jotka auttavat käyttäjää aistimaan värejä, joita värisokea ei näe. Hän otti kokeeseen mukaan "sinisen" tyynynsä.

– Kaikki on niin paljon kirkkaampaa, hän kommentoi pantuaan lasit päähänsä.

Tyynyn ulkonäkö todella pääsi yllättämään hänet. Kävi ilmi, että kommentoijat olivat olleet oikeassa.

– Halusin sanoa, että näen sen edelleen sinisenä, mutta se on hiilenharmaa, niinkö te kaikki sanoitte? Sininen on kadonnut. Tälläkö ihmiset ovat asunnossani istuneet viisi vuotta?

Katso myös: Värisokean pojan koskettava hetki

1:47 Värisokea Colton näki ensimmäisen kerran punaista baseballottelussa.

Lähteet: Terveyskirjasto, TikTok/@im.krispy, Today