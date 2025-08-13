Yksinhuoltajaisästä tuli lottovoittaja – video näyttää, miten riemu repeää

0:41imgPoika ei ollut uskoa tuoretta miljonääri-isäänsä – katso video!
Julkaistu 58 minuuttia sitten

Tino Vanhanen

tino.vanhanen@mtv.fi

Syövän selättänyt englantilaismies voitti lotossa miljoona puntaa. Yksinhuoltajaisä tietää jo, mihin hän aikoo käyttää rahojaan.

Norfolkin kaupungissa Itä-Englannissa asuva Paul Harvey, 51, on taistellut viime vuodet suolistosyöpää vastaan. Nyt kahden lapsen isä on kuitenkin terve ja sen lisäksi myös miljonääri.

Harvey nimittäin voitti hiljattain lotossa miljoona puntaa. Isä kuvasi unohtumattoman hetken, jolloin hän kertoi valtavan ilouutisen pojalleen.

Kuten yllä oleva video näyttää, riemulla ei ollut rajoja kaksikon hyppiessä ja huutaessa ympäri keittiötä.

Kreikkaan ja autokaupoille

Tuore lottovoittaja on jo päättänyt, mihin voittorahoja tullaan käyttämään. Hän aikoo nimittäin viedä teini-ikäiset lapsensa ensimmäiselle yhteiselle ulkomaanlomalle, Kreikan lämpöön.

Tämän lisäksi isä aikoo suunnata autokaupoille. Harvey on päättänyt ostaa autokoulua parhaillaan suorittavalle tyttärelleen lahjaksi upouuden Fiat 500:n.

Lue myös: Teresa on maailman ainoa nainen pokeriturnausmaailman huipulla – "En tiedä palaanko koskaan Suomeen"

Mies yritti viedä 850 kilpikonnaa Hongkongiin sukissa 

Lisää aiheesta:

Ensimmäinen voitto 14 vuoteen: Neljän lapsen isä kuittasi Haluatko miljonääriksi -ohjelman pääpotin Briteissä – kertoo nyt, mitä aikoo rahoillaan tehdäAmerikkalaismies tajusi voittaneensa lotossa viimeinkin pääpotin – teki 22 miljoonalle jotain hyvin anteliasta: ”Lupaus on lupaus”Pariskunta lähti ajelulle riidan päätteeksi keventääkseen tunnelmaa – onni potkaisi epätodennäköisellä tavalla: "Käännyimme saman tien takaisin"Perhe voitti miljoonia lotossa – kolme päivää myöhemmin perheen poika sai kuulla parantuneensa syövästä: "Mikä startti vuodelle 2020"Ensin paloi talo, sitten tuli lottovoitto – pariskunnan epäonni kääntyi sattumaltaNuori äiti joutui kerjäämään kolikoita kahvikupilliseen – voitti seuraavana päivänä lotossa 15 miljoonaa
LottoEnglantiUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Lotto