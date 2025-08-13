Yksinhuoltajaisästä tuli lottovoittaja – video näyttää, miten riemu repeää

Syövän selättänyt englantilaismies voitti lotossa miljoona puntaa. Yksinhuoltajaisä tietää jo, mihin hän aikoo käyttää rahojaan.
Norfolkin kaupungissa Itä-Englannissa asuva Paul Harvey, 51, on taistellut viime vuodet suolistosyöpää vastaan. Nyt kahden lapsen isä on kuitenkin terve ja sen lisäksi myös miljonääri.
Harvey nimittäin voitti hiljattain lotossa miljoona puntaa. Isä kuvasi unohtumattoman hetken, jolloin hän kertoi valtavan ilouutisen pojalleen.
Kuten yllä oleva video näyttää, riemulla ei ollut rajoja kaksikon hyppiessä ja huutaessa ympäri keittiötä.
Kreikkaan ja autokaupoille
Tuore lottovoittaja on jo päättänyt, mihin voittorahoja tullaan käyttämään. Hän aikoo nimittäin viedä teini-ikäiset lapsensa ensimmäiselle yhteiselle ulkomaanlomalle, Kreikan lämpöön.
Tämän lisäksi isä aikoo suunnata autokaupoille. Harvey on päättänyt ostaa autokoulua parhaillaan suorittavalle tyttärelleen lahjaksi upouuden Fiat 500:n.