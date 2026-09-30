Syksy näyttää lähipäivinä parhaat puolensa. Ensi viikolla poutajakso saa väistyä sateiden tieltä.

Keskiviikko on pitkälti poutainen ja aurinkoinen koko maassa. Varsin viileän yön jälkeen mittari kipuaa Etelä- ja Lounais-Suomessa yli 15 lämpöasteen.

– Heikkotuulinen sää saa ilman tuntumaan lämpöiseltä, mutta iltaa kohden keli lähtee taas nopeasti viilenemään, MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi linjaa.

Lähipäivät tarjoavat harvinaisen hienoa syyssäätä ja Rintaniemi kehottaakin ihmisiä suuntaamaan ulos ja nauttimaan ruskasta. Lappiin asti ei tarvitse mennä, sillä kaupunkiruska tarjoaa väriloistoa myös etelässä.

Syysruska on nyt huipussaan. (kuva: Liisa Niiva-Korpela)

– Nyt on monin paikoin ruskan huippuhetket niin nauttikaa, koska kohta tämä ilo taas muuttuu.

Torstaikin on laajalti aurinkoinen ja päivälämpötilat kohoavat Lappia myöten yli 10 asteeseen. Lämpöhuippu saapuu kuitenkin vasta perjantaina 2. lokakuuta, jolloin voidaan päästä jopa noin 20 asteeseen.

– Lokakuun lämpötilaennätys on 21 astetta ja risat, että ei ehkä ihan ennätysjahdissa olla, mutta lähelle päästään, Rintaniemi povaa.

Viikonlopun aikana korkeapaine uhkaa väistyä, ja ensi viikolla sää muuttuu selvästi syksyisemmäksi. Merkittävää kylmenemistä ei ole lokakuun alkupuolella havaittavissa, mutta matalapaine jyllää useita sadealueita Suomen päälle.

Etelä-Euroopan kesä jatkuu

Syyskuukin on jo taputeltu, mutta monissa suomalaisten suosikkikohteissa kesä tuntuu olevan edelleen käynnissä.

Etelä- ja Keski-Euroopassa on varsinkin lännessä laajalti noin 2–6 astetta keskimääräistä lämpimämpää.

Kuuma hellesää on Euroopan eteläosissa jatkunut jo pidempään ja lähipäivien korkeapaine jatkaa käynnissä olevaa trendiä.

– Eilen mitattiin Malagassa 34 astetta, että ei se vielä tunnu syksy saapuneen noillekaan seuduille, Rintaniemi toteaa.