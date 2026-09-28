Syksy näyttää jatkuvan lämpimänä ja kuivana, kertoo tuore kuukausiennuste.

Alkanut viikko tarjoilee poikkeuksellisen hienoa syyssäätä, mutta uusin kuukausiennuste povaa lämmintä ja kuivaa keliä myös tuleville viikoille.

– Kuluva viikko tietysti erottuu ihan omassa luokassaan. Nimittäin tällä viikollahan saatetaan hätyytellä jopa kaikkien aikojen lokakuun lämpöennätystä, pamauttaa MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi.

Lokakuun lämpöennätys on toistaiseksi hieman yli 21 astetta.

Rintaniemi povaa, että torstaina, lokakuun ensimmäisenä päivänä mittari saattaa hyvinkin kivuta noin 20 asteeseen.

– Harvinaista lämpöä. Huonona kesäpäivänä on monesti ollut paljon viileämpää.

Upea syyssää on yhdistelmä vahvan korkeapaineen vaikutusta ja eteläisen virtauksen tuomaa lämpöä. Suomi on jäämässä lähiviikkoina juuri sopivasti korkeapaineen lämpimälle puolelle.

Rintaniemi nostaa esiin myös Länsi-Euroopan korkeat lämpötilat. Ranskan ja Saksan seudulla ennätyskuuman kesän jälkeen myös syksystä on tulossa poikkeuksellisen lämmin.

– Tässä voi miettiä, että kuinka paljon Tyynellä valtamerellä rellestävällä El Niño -ilmiöllä on näppinsä pelissä Euroopan säässä.

– Tämä on varmaan sellainen asia, minkä lähivuosien tutkimukset tulevat tarkistamaan.

"Signaali voimistuu"

Myös lokakuun 5. päivä alkava viikko näyttää Rintaniemen mukaan lämpimältä ja korkeapainevoittoiselta. SItä seuraavalla viikolla signaali heikkenee, mutta minkäänlaisia merkkejä nopeasta kylmenemisestä ei ole näkyvissä.

– Itse asiassa tässä ennusteen neljännellä viikolla tuo lämmin signaali vielä ottaa ja voimistuu, että se on aika hyvä merkki. Näyttää siltä, että se on vieläpä kuivaa lämpöä.