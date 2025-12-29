Paikallisviranomaiset ovat kertoneet lisätietoja nyrkkeilytähti Anthony Joshuan kolarista. Onnettomuudessa menehtyi kaksi ihmistä. Kolari tapahtui Nigeriassa.
Joshua selvisi vähin vammoin, hänet kuljetettiin kuitenkin varotoimena sairaalaan.
BBC:n mukaan kolarissa oli osallisena kaikkiaan viisi ihmistä, joista kaksi menetti henkensä.
BBC:n mukaan paikallisviranomaiset uskovat, että kuorma-autoon törmännyt Lexus Jeep -henkilöauto ajoi ylinopeutta. Joshua istui useiden mediatietojen mukaan kyseisen Jeepin kyydissä törmäyshetkellä, mutta hän ei ajanut autoa.
Median mukaan auto karkasi kuljettajan hallinnasta ohitustilanteessa ja törmäsi pysäköityyn kuorma-autoon. Onnettomuus sattui Lagosissa, joka on Nigerian suurin kaupunki.
BBC on tavoittanut myös Joshuan perhettä kommentoimaan onnettomuutta. Uutinen on tullut nimettömän sukulaisen mukaan shokkina koko perheelle.
– Toivomme, että hän toipuu nopeasti. Menehtyneille rukoilen rauhallista lepoa, sukulainen kommentoi.
Joshua, 36, on kaksinkertainen raskaansarjan maailmanmestari. Hän otteli viimeksi juuri ennen joulua. Joshua tyrmäsi sometähti-nyrkkeilijä Jake Paulin.