Toistaiseksi ei tiedetä, mistä säteilevä koboltti on peräisin.

Imatralla ulkoilmasta kerätyssä hiukkasnäytteessä on havaittu pieni määrä radioaktiivista kobolttia, kertoo Säteilyturvakeskus (STUK).



STUK keräsi hiukkasnäytteen ulkoilmasta Imatralla maaliskuussa. Koboltin pitoisuus oli niin pieni, että siitä ei ollut haittaa ihmisille tai ympäristölle.



Aineen alkuperä ei ole tiedossa. STUK sanoo, että koboltti on voinut kulkeutua Suomeen kaukaakin.

– Tällaisten hyvin vähäisten keinotekoisten radioaktiivisten aineiden alkuperää ei useinkaan saada selville. Mikään ei viittaa siihen, että koboltti olisi peräisin isosta päästöstä, joka aiheuttaisi ongelmia päästölähteen lähellä, STUK sanoo tiedotteessaan.

Imatran näytteessä havaittiin myös vähäinen määrä radioaktiivista cesiumia (Cs-137), jota Suomen ympäristössä on edelleen Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden jäljiltä.

Näytteessä ollut cesiumin määrä vastaa Imatralla kerätyissä näytteissä normaalisti havaittavaa määrää, STUK kertoo.