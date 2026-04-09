Jonne Halttunen on projektipäällikkönä, kun Toyota ottaa ensiaskeleitaan Yhdysvaltojen rallisarjassa. Uusi työ pitää entisen huippukartturin kiireisenä.

Kun Kalle Rovanperä ilmoitti lopettavansa rallin ajamisen viime kauden päätteeksi, jäi kartanlukija Jonne Halttunen työttömäksi.

– Ilmoitin Toyotalle, että mielellään haluaisin jatkaa talossa, mutta sanoin myös, etten ole kiinnostunut ehkä ihan ”perushommista”. En ollut kiinnostunut WRC-projekteista, koska siellä ei ole minulle mitään uutta.

– Halusin jatkaa vähän erilaisessa työssä, jossa kokee, että sillä on joku merkitys, ja jossa pääsee jakamaan tietoa eteenpäin.

– Niinpä me keskusteltiin muutamasta eri vaihtoehdosta, ja tämä oli ehkä itsellekin mielenkiintoisin ja sitten tämä realisoitui loppuvuodesta kunnolla, Halttunen avaa MTV Urheilulle.

Toyotalla ei ole Yhdysvalloissa omaa tiimiä, vaan heillä on aliurakoitsija, joka valmistaa ja kokoaa autot. Omasta roolistaan Halttunen kertoo, että siihen kuuluu ”käytännössä ihan kaikkea”.

– Me vedämme projektia Suomesta ja minun alaisuudessani on sitten ihan mikä tahansa operatiivinen päätös tai vastaava.

– Sen lisäksi yhteistyön tekeminen Japaniin ja yhteistyön tekeminen esimerkiksi Jenkkien automyynnin puolelle ja kaikki sen projektin suunnittelu.

– Projektipäällikkö, mitä se sana nyt kertoo, tosi paljon kaikkea tekemistä riittää kyllä, mutta siellä on ihan osaava porukka auttamassa, hän toteaa.

Matkustamista mantereiden välillä Halttuselle tulee noin kerran kuukauteen.

– Käytännössä se voi olla aika lähellä 10–12 kertaa vuoteen. Jos haluamme jossain messuilla käydä siellä tai muuta, ja totta kai me haluamme näyttää autoa monessa paikkaa, niin varmaan messuillakin tulee käytyä.