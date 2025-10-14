Mel Gibsoninin uudessa elokuvassa on suomalainen Jeesus, kertoo yhdysvaltalainen viihdelehti Variety.
Yhdysvaltalaisen Mel Gibsonin The Passion of the Christ -elokuvan (2004) pitkään viivästyneessä jatko-osassa The Resurrection of the Christ esiintyy Variety-lehden mukaan suomalaisnäyttelijä Jaakko Ohtonen.
Oululaissyntyinen Ohtonen tunnetaan muun muassa Netflix-sarajsta The Last Kingdom.
Ohtonen esittää Gibsonin uudessa elokuvassa Jeesusta ja korvaa alkuperäisen tähden Jim Caviezelin.
Jaakko Ohtonen Hamsterit -elokuvan lehdistötilaisuudessa 2022.Tomi Natri /All Over Press
Kuvaukset alkoivat Roomassa
Teoksen kuvaaminen alkoi Varietyn mukaan viime viikolla Roomassa Italiassa.
Rupert Everett nähdään filmissä pienessä mutta merkittävässä roolissa.
Jeesuksen ylösnousemuksesta kertovan The Resurrection of the Christ -elokuvan ykkösosan on määrä saada ensi-iltansa pitkäperjantaina 26. maaliskuuta 2027.
Toinen osa tulee teattereihin helatorstaina 6. toukokuuta 2027.
Ohtonen oli Big Brotherin ääni
Jaakko Ohtonen valmistui teatteritaiteen maisteriksi Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitokselta vuonna 2015.
Valkokankailla Ohtonen nähtiin ensimmäisen kerran vuonna 2009, kun hän oli sivuroolissa draamaelokuvassa Väärät juuret.
Ohtonen antoi äänensä myös Big Brotherille kausilla 2019–2021.