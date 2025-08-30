Ohjaaja yritti lietsoa kilpailua Natalie Portmanin ja Mila Kunisin välille Black Swan -elokuvan kulisseissa: "Siitä tuli vitsi"

Natalie Portman ja Mila Kunis eivät taipuneet ohjaaja Darren Aronofskyn provosointiyrityksiin Black Swan -elokuvan kulisseissa.

Black Swan -elokuvan ohjaaja Darren Aronofsky tapasi äskettäin elokuvan pääosanäyttelijät Natalie Portmanin ja Mila Kunisin Vogue-lehden haastattelussa, jossa he muistelivat elokuvan merkkipäivää.

Elokuva sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa vuonna 2010, kun Suomen ensi-ilta oli 4. maaliskuuta 2011.

Voguen haastattelusta käy ilmi, että ohjaaja oli yrittänyt turhaan lietsoa kilpailua kahden näyttelijän välille, jotta se heijastuisi heidän väliseen riitaansa elokuvassa.

– Yritin olla ovela ohjaaja ja saada heidät riitelemään. Mila ja Natalie tajusivat molemmat hyvin nopeasti, mitä olin tekemässä, ja pilkkasivat minua, joten siitä tuli nopeasti vitsi, jonka me kaikki ymmärsimme. He ovat molemmat hyvin älykkäitä ja tajusivat heti, mitä temppua olin tekemässä, Aronofsky kertoi.

Aronofskyn menetelmän tarkoituksena oli auttaa näyttelijöitä eläytymään rooleihinsa, sillä molemmat näyttelevät elokuvassa ballerinoja, jotka kilpailevat pääroolista arvostetussa Joutsenlampi-esityksen tuotannossa.

Portman esittää elokuvassa Nina Sayersia, joka saa pääroolin Joutsenlampi-baletissa. Kunis on tämän sijaistanssija Lily, ja Ninasta tuntuu, että tämä yrittää varastaa pääosan itselleen. Näyttelijöiden välinen kilpailu elokuvassa muuttuu kuumeiseksi uneksi, jossa esiintyy väkivaltaa, petosta sekä henkistä ja fyysistä hyväksikäyttöä.

Natalie Portman näyttelee Nina Sayersia Black Swan -elokuvassa.Credit: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

Kulissien takana Portman ja Kunis olivat kuitenkin liian ammattimaisia ja tukivat toisiaan liikaa antaakseen periksi Aronofskyn taktiikalle.

Portman muisteli, että hän oli paljon eri tilassa kuin Kunis, silloin kun he eivät kuvanneet elokuvaa. Ohjaaja yritti provosoida häntä kommenteilla Kunisin lahjakkuudesta ja sitoutuneisuudesta.

– Hän on niin helvetin lahjakas, ja rakastan häntä niin paljon ja olen onnellinen, että hän tekee hienoa työtä, Portman kertoi vastanneensa ohjaajan provosointiyrityksiin.

Kunis kertoi kohdanneensa samantyyppisiä tilanteita. Kunis kertoi Aronofskyn sanoneen hänelle, miten Portman työskenteli todella kovasti, ettei pitänyt edes lauantai- tai sunnuntaipäiviä vapaana.

Ohjaaja Darren Aronofsky yritti turhaan saada Natalie Portmanin ja Mila Kunisin välille Black Swan -elokuvan kulisseissa.Copyright © 2025 BACKGRID UK

Kun Kunis lähetti Portmanille viestin asiasta, Portman kielsi ohjaajan väitteiden todenperäisyyden.

– Luulen, että niin saimme selville, mitä Darren oli tekemässä, mutta se oli vain hauskaa, Kunis sanoi.

Molemmat näyttelijät muistelivat silti lämpimästi työskentelyään Aronofskyn kanssa.

Mila Kunis piti Darren Aronofsky provosointiyrityksiä vain hauskana juttuna.Credit: Moviestore Collection Ltd / Alamy Stock Photo

Heidän yhteistyönsä tuotti tulosta, sillä Black Swan tuotti maailmanlaajuisesti 329,4 miljoonaa dollaria, eli noin 282,1 miljoonaa euroa.

Portman voitti ensimmäisen Oscar-palkintonsa roolisuorituksestaan, ja elokuva sai neljä muuta ehdokkuutta, mukaan lukien parhaan elokuvan ja parhaan ohjaajan palkinnot.

Black Swan palaa elokuvateattereihin Yhdysvalloissa 21.–24. elokuuta, kun se esitetään ensimmäistä kertaa Imax-formaatissa elokuvan 15-vuotisen taipaleen kunniaksi.

Lähde: Variety, Vogue