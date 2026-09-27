Puola on voittanut lentopallon miesten EM-turnauksen. Puolalaiset kaatoivat finaalissa Ranskan lukemin 3–1 (31–29, 25–19, 20–25, 25–16).
Ottelun kovin pistenikkari oli Ranskan Mathis Henno 20 pisteellä. Puolan riveistä parhaiten onnistui Bartlomiej Boladz, jonka saldo oli 16 pistettä.
Euroopan mestaruus on Puolalle toinen peräjälkeen ja kaikkiaan jo kolmas laatuaan. Ensi vuonna Puola isännöi lentopallon MM-kisoja.
Suomi voitti aiemmin lauantaina EM-pronssiottelussa Slovenian ja otti ensimmäisen mitalinsa miesten EM-lentopallossa.