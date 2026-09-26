Illan lottoarvonnassa oli tarjolla 5 000 000 euron potti.
Oikea rivi oli: 9, 13, 17, 30, 31, 34 ja 37.
Lisänumeroksi arvottiin numero 18 ja plusnumero oli numero 20.
Arvonnassa ei ollut täysosumia.
Ensi viikolla loton potissa on 6 000 000 euroa.
Illan lottoarvonnassa oli tarjolla 5 000 000 euron potti.
Oikea rivi oli: 9, 13, 17, 30, 31, 34 ja 37.
Lisänumeroksi arvottiin numero 18 ja plusnumero oli numero 20.
Arvonnassa ei ollut täysosumia.
Ensi viikolla loton potissa on 6 000 000 euroa.
Jari Heikkilä työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän on erikoistunut avaruuteen ja tieteeseen liittyviin aiheisiin.