Suomen Nooa Marttila teki koskettavan paljastuksen päävalmentaja Olli Kunnarin puheenvuorosta, joka piiskasi joukkueen historialliseen saavutukseen ja lentopallon EM-pronssimitaliin.

Suomi kaatoi Slovenian pronssiottelussa murskaavasti suoraan 3–0 ja juhlii historian ensimmäistä arvokisamitaliaan.

Otteluun jäi vain erittäin lyhyt valmistautumisaika, sillä välierä Ranskaa vastaan päättyi kirvelevään tappioon perjantai-iltana.

Poikkeukselliseen mahdollisuuteen latautumista ei kuitenkaan jätetty arvailujen varaan. Suomi sai tänään aikaan todella väkevän esityksen.

Kansainvälisen läpimurtonsa kisoissa tehnyt Nooa Marttila paljasti MTV Urheilulle, kuinka päävalmentaja Olli Kunnarin rehellinen puheenvuoro motivoi joukkuetta perjantaina Ranska-tappion jälkeen.

Suomea luotsaava Kunnari oli maajoukkueessa vuonna 2007, kun Suomi jäi kitkerästi neljänneksi EM-kisoissa. Tuolloin Serbia oli parempi pronssiottelussa erin 3–1.

– Eilen illalla kun oltiin hävitty se (Ranska-)peli, niin syötiin dinneriä hotellilla, ja Olli tuli sanomaan meille, että häntä ei harmita mikään muu elämässä niin paljon kuin se, että he eivät saaneet silloin latauduttua siihen pronssipeliin, Marttila paljasti.

– Me varmistettiin, että niin ei käy, Marttila jatkoi jykevästi.

Myös Voitto Köykkä mainitsi Kunnarin hienon ulostulon.

– Itselleni tuli kylmät väreet siinä, kun hän puhui ennen ruokailua. Siitä tuli sellainen fiilis, että nyt otetaan tämä pronssi.

Täydennys klo 20.29: Lisätty Voitto Köykän kommentti.