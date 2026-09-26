Suomen miesten lentopallomaajoukkue voitti historiansa ensimmäisen arvokisamitalin, EM-pronssin. Suomi löi pronssiottelussa Milanossa Slovenian häikäisevästi 3–0. MTV seurasi pronssiottelun tapahtumia tässä artikkelissa.
Sykähdyttäneitä otteita EM-kisoissa esittäneellä Suomella ei ollut tätä ennen vielä arvokilpailumitalia lentopallosta. Pronssiottelun vastustaja Slovenia on aiemmin saavuttanut kolme EM-hopeaa ja yhden EM-pronssin.
Suomi oli pelannut kerran miesten EM-mitaliottelussa. Suomi sijoittui neljänneksi Moskovassa 2007 hävittyään Serbialle 1–3.
Lopputulos:
Suomi–Slovenia 3–0 (25–23, 25–20, 29–27)
3. erä:
Klo 19.48: Suomi on EM-pronssimitalisti! Slovenian torjunnasta pallo leveäksi. 29–27.
Suomi voittaa koko ottelun säkenöivästi erin 3–0. Arvokisamitali on Suomen historian ensimmäinen lentopallossa.
Klo 19.47: Luka Marttila tykittää! Slovenia on kovaa lyöntiä vastaan voimaton. 28–27.
Klo 19.46: 27–27. Haapaniemen syöttö verkkoon, kun Suomi sai jo jälleen ottelupallon.
Klo 19.46: Luka Marttilan syöttö painuu rajojen taakse. 26–26.
Klo 19.45: Luka Marttilan lyönti karkaa pitkäksi, mutta Suomi haastaa verkkokosketuksesta. Slovenialainen on verkossa ja pinna kääntyy! Suomi 26–25-johtoon. Ottelupallo jälleen.
Klo 19.43: Slovenialaislyönti vastaanoton jälkeen kovana kenttään. 25–25.
Klo 19.42: Slovenialaislyönti painuu pitkäksi! Suomelle ottelupallo. 25–24.
Klo 19.41: Eräpallon saaneen Slovenian syöttö verkkoon. 24–24. Jännäksi menee tämä erä!
Klo 19.40: Nooa Marttila tykittää kovaa, eikä tätä palloa pysäytetä! 23–23.
Klo 19.39: Tervaportin syöttö ei tuonut tulosta, ja mies takaisin vaihtoon.
Klo 19.38: 21–21. Lindqvist naulaa palloa kenttään. Sitten otetaan kentälle ensimmäistä kertaa Eemi Tervaportti, iskemään syöttöä. Hänet hälytettiin mukaan juuri tähän pronssimatsiin.
Klo 19.36: Slovenia läväyttää 20–19-johtoon. Olli Kunnari kaivaa aikalisän tähän kohtaan.
Klo 19.35: Slovenialle onnistumisia. 19–19.
Klo 19.34: Suomi ottaa haaston verkkokosketuksesta. Sitä ei ole. Piste Slovenialle, Suomi johtaa 18–17.
Klo 19.33: MTV Urheilun Antti Rämäsen huomio paikan päältä:
Nilkkavamman takia ottelusta sivussa oleva Fedor Ivanov pomppasi tuoliltaan pystyyn, kun hänen korvaajakseen kehään astunut Santeri Välimaa jysäytti yksinään hirmutorjunnalla pisteen Suomelle. Koko vaihtopenkki on nyt tulisilla hiilillä.
Klo 19.30: Suomi on taas hurjana! Peli kulkee kerrassaan upeasti, 17–14.
Klo 19.29: Nyt näkee slovenialainen tähtiä. Luka Marttilan lyönti tärähtää päin. 15–14 Suomelle.
Klo 19.28: Slovenialle kaksi perättäistä pistettä. Slovenian torjunta ottaa Noa Marttilan lyönnin kiinni. 13–13.
Klo 19.25: Lindqvist lyö tyhjältä verkolta ja korkealta pelivälinettä tonttiin. Sitten räppää komean torjunnan Nooa Marttila 13–11. Slovenia ottaa aikalisän.
Klo 19.23: Suomen torjunta on välissä. Nooa Marttila ottaa kiinni, 10–9. Slovenian leirissä lämpö nousee ja kortti heilahtaa Rok Mozicille.
Klo 19.21: Slovenia vaihteeksi johtoon, 9–8 ässäsyötöllä.
Klo 19.19: Suomelta pari pinnaa putkeen. Slovenialaispelaajaa on verkossa, Suomi 7–6-johtoon.
Klo 19.18: Nyt Nooa Marttila lyö aivan takarajalle. 5–4 Suomelle.
Klo 19.16: Tasatahtia mennään. Lindqvistin lyönti kentän poikki juuri rajalle: 3–3.
Klo 19.15: Kolmannen erän avauspisteen nappaa Slovenia. Sitten painuu slovenialaissyöttö pitkäksi ja homma on 1–1.
2. erä:
Klo 19.12: MTV Urheilun Antti Rämänen raportoi Milanosta:
Slovenian huippuhakkurin Nik Mujanovicin pakka alkoi levitä toisessa erässä. Hän sortui osittain Suomen torjunnan pakottamanakin kahteen räikeään hyökkäysvirheeseen, joilla Suomi karkasi ratkaisuvaiheessa neljän pisteen johtoon. Toisella puolella verkkoa Veikka Lindqvist on hyökännyt järkevästi käyttäen Slovenian järeää torjuntaa hyväkseen.
Klo 19.07:Suomi voittaa toisenkin erän! Lindqvist täräyttää torjunnan käsiin, ja siitä pallo lentää sivulle: toinen erä valkopaidoille 25–20!
Klo 19.06: Suomi ottaa haaston slovenialaisesta verkkolinjan ylittämisestä. Sitä ei ole, Slovenia saa 20–24-kavennuksen.
Klo 19.04: Nooa Marttilan lyönti ottaa slovenialaiskäsiin, minkä jälkeen pallo sujahtaa maisemaan. Suomi 24–19-johtoon, eräpalloja riittää!
Klo 19.03: Suomi painaa kaasu pohjassa! 23–17 Lindqvistin voimakkaalla lyönnillä torjunnan käsien kautta.
Klo 19.03: Luka Marttilan syöttö kenttään! 22–17. Vahvalta näyttää.
Klo 19.02: Ja jälleen painuu slovenialaislyönti kauas. Toinen hyökkäysvirhe putkeen, Suomi 21–17:ään.
Klo 19.01: Nyt menee taas paremmin. Slovenian lyönti pitkäksi. Suomi johtaa 20–17.
Klo 19.00: Slovenia kirii, 17–19-kavennus tulee ässäsyötöllä. Olli Kunnari reagoi aikalisällä.
Klo 18.57: Sitten painaa Lindqvist Slovenian torjuntaan ja pallo painuu kauas leveälle. Suomelle 18–13-piste.
Klo 18.56: Köykältä ja Lindqvistiltä hienoja torjuntoja, mutta sitten Slovenia kuitenkin iskee pisteen. Tilanne kuitenkin Suomelle hyvä, 17–13.
Klo 18.55: Slovenia on kaventamassa 12–15:een. Suomi tekee haaston torjuntakosketuksesta, ja sormiinhan se osuu hyvinkin! Tilanteeksi muuttuu Suomelle 16–11.
Klo 18.52: 15–10 Suomelle! Kovaa menoa. Nooa Marttila lyö yläkäsiin.
Klo 18.47: MTV Urheilun Antti Rämänen huomioi Milanosta:
Marttilan veljekset Nooa ja Luka ovat jälleen hurjalla pelipäällä eilisen hiukan väsyneen esityksen jälkeen. Nooasta on tullut laitatorjujana suorastaan pelote Slovenialle.
Klo 18.46: Suomi riehuu! Torjuntapisteen jälkeen Luka Marttila täräyttää kenttään: 13–10.
Klo 18.45: Suomi siirtyy 10–9-johtoon. Luka Marttilan kovaa lyöntiä eivät slovenialaiset saa pysäytettyä, vaan peliväline kimpoaa slovenialaiskäsistä kauas.
Klo 18.42: Ja Suomen torjunta on hereillä, erä on 7–7.
Klo 18.41: Luka Marttila täräyttää torjunnan kautta kenttään. Suomi kaventaa tilanteeksi 6–7.
Klo 18.39: Suomen leiri hivenen lämpenee päävalmentaja Kunnaria myöten. Tyynismaan passi tuomitaan virheelliseksi, kannattelevaksi kosketukseksi. Slovenialle 5–3.
Klo 18.38: Toinen erä on alkanut tasaisissa merkeissä. Nooa Marttila lyö käsien kautta 3–3-tasoituksen.
Klo 18.35: Toisen erän avauspallosta tulee melkoinen taisteluboltsi. Suomi kairaa sen lopulta tililleen Luka Marttilan lyödessä slovenialaistorjunnan käsien kautta pelivälineen kenttään.
1. erä:
Klo 18.34: MTV Urheilun Antti Rämänen raportoi paikan päältä:
Suomelta erittäin vahva alku ottelulle. Slovenialla on käytössään leveä ja laadukas hyökkäyskalusto, mutta Suomi onnistui pysäyttämään vastustajan peräti kuudesti torjunnalla. Erän vaikein vaihe oli passari Uros Planinsicin syöttövuoro, jonka aikana Suomen neljän pisteen johto ehti sulaa kokonaan.
Klo 18.31: Ei ollut Suomelta torjuntakosketusta! Slovenian haasto ei tuottanut tulosta. Suomi voittaa avauserän 25–23.
Klo 18.30: Slovenian lyönti menee pitkäksi! Suomi on ottamassa erän lukemin 25–23. Slovenia tosin ottaa vielä haaston.
Klo 18.29: Tyynismaa ottaa torjunnan! 24–22. Suomi pinnan päässä erävoitosta.
Klo 18.28: Nooa Marttila runttaa verkolta taistelupallon Suomellle: 23–22.
Klo 18.27: Vaikeaa oli, mutta Suomi taisteli pinnan. Valkopaidat 22–21-johtoon.
Klo 18.27: Haapaniemen lyönti keskeltä verkolta painuu pitkäksi. Avauserä nyt tasan 21–21.
Klo 18.25: Jokelan ujutus verkolta menee leveäksi. Slovenia on noussut jo pinnan päähän. 21–20 Suomelle.
Klo 18.23: Suomen torjunta pitää, ja pallo painuu tarkasti rajalle! Suomi johtaa komeasti 21–17 ja Slovenia reagoi aikalisällä.
Klo 18.21: Komeaa peliä Suomelta. Nooa Marttila lyö tilanteeksi 19–16!
Klo 18.20: Haapaniemi torjuu! Suomi menee 17–15-johtoon. Edellinen pinna tuli Slovenian oltua verkkokosketuksessa.
Klo 18.18: Slovenia tasoittaa 15–15:een terävällä torjunnalla. Päävalmentaja Olli Kunnari ottaa Suomen ensimmäisen aikalisän.
Klo 18.16: Jokela kiskaisee ässän! 14–12 suomalaisille.
Klo 18.15: Tasaista. Slovenia on tullut 11–11:een.
Klo 18.14: Luka Marttila ohittaa torjunnan ja löytää tilaa kentästä. Kelpo peliä Suomelta, 11–9.
Klo 18.12: Slovenia on nyt ottanut pari pinnaa perätysten. Jokelan lyödessä sloveenit naulaavat pallon torjunnalla kenttään. 9–8 Suomelle.
Klo 18.10: Ja nyt iskee taistelun jälkeen kenttään Joonas Jokela! 9–6 suomalaisille. Slovenia ottaa aikalisän.
Klo 18.09: 8–6 Suomelle. Petteri Tyynismaa naulaa ässän hyppyleijalla takarajalle.
Klo 18.07: Tasaista on. Suomelle pari onnistumista tuubiin. Luka Marttila tasoittaa verkolta 5–5:een.
Klo 18.06: Pitkä taistelupallo sloveeneille. Slovenia johtaa nyt 4–2.
Klo 18.04: Slovenia vie seuraavat kaksi pistettä, mutta sitten täräyttää Miika Haapaniemi verkolta: 2–2.
Klo 18.03: Suomi avaa pisteellä, Luka Marttila iskee onnistuneen vastaanoton jälkeen pallon kenttään.
Klo 17.50: Suomen passari Fedor Ivanov loukkaantui Ranska-välierän alkulämmittelyissä. Suomi reagoi hälyttämällä Istanbulista Milanoon pronssiotteluvahvuuteen kokeneen liberon Eemi Tervaportin.
Klo 17.27: Tervetuloa seurannan pariin! Ottaatko Suomi tänään historiansa ensimmäisen arvokisamitalin lentopallossa? Pian se selviää. Pronssitaisto Sloveniaa vastaan käynnistyy kello 18 Suomen aikaa.
Tuomas Hämäläinen
MTV Uutiset
Tuomas Hämäläinen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hän pitää urheilun laaja-alaisesta seuraamisesta ja on ottanut viime vuosina luupin alle myös voimailu- ja fitnessaiheet. Ole Hämäläiseen matalalla kynnyksellä yhteydessä juttuvinkeistä.