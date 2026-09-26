Suomen miesten lentopallomaajoukkue voitti historiansa ensimmäisen arvokisamitalin, EM-pronssin. Suomi löi pronssiottelussa Milanossa Slovenian häikäisevästi 3–0. MTV seurasi pronssiottelun tapahtumia tässä artikkelissa.

Sykähdyttäneitä otteita EM-kisoissa esittäneellä Suomella ei ollut tätä ennen vielä arvokilpailumitalia lentopallosta. Pronssiottelun vastustaja Slovenia on aiemmin saavuttanut kolme EM-hopeaa ja yhden EM-pronssin.

Suomi oli pelannut kerran miesten EM-mitaliottelussa. Suomi sijoittui neljänneksi Moskovassa 2007 hävittyään Serbialle 1–3.

Lopputulos:

Suomi–Slovenia 3–0 (25–23, 25–20, 29–27)

3. erä:

Klo 19.48: Suomi on EM-pronssimitalisti! Slovenian torjunnasta pallo leveäksi. 29–27.

Suomi voittaa koko ottelun säkenöivästi erin 3–0. Arvokisamitali on Suomen historian ensimmäinen lentopallossa.

Klo 19.47: Luka Marttila tykittää! Slovenia on kovaa lyöntiä vastaan voimaton. 28–27.

Klo 19.46: 27–27. Haapaniemen syöttö verkkoon, kun Suomi sai jo jälleen ottelupallon.

Klo 19.46: Luka Marttilan syöttö painuu rajojen taakse. 26–26.

Klo 19.45: Luka Marttilan lyönti karkaa pitkäksi, mutta Suomi haastaa verkkokosketuksesta. Slovenialainen on verkossa ja pinna kääntyy! Suomi 26–25-johtoon. Ottelupallo jälleen.

Klo 19.43: Slovenialaislyönti vastaanoton jälkeen kovana kenttään. 25–25.