Pitihän nuoren Suomenkin, koska maailman isoherratkin tekivät niin, olla eurooppalainen valkoinen sivistynyt valta, ja hankkia siirtomaata.
”Kansallinen elinvoima todistettiin siirtomaiden kautta, ja tästä lähtökohdasta myös Suomi ja suomalaiset lähestyivät aikanaan Petsamoa”, neljä tutkijaa toteavat Petsamo-kirjansa johdannossa.
Petsamon tapauksessa Suomi teki siitä asutuskolonian. Se tapahtui ajan darwinistisessa hengessä.
Se määriteltiin villin luonnon kesytettäväksi rajaseudun maaksi, jota siirtyi pysyvästi vaurastuttamaan ’supisuomalaisia’. Petsamo nähtiin neitseellisenä, sivistyneeltä ihmiskädeltä koskemattomana. Asukkaiden kokonaismäärä tosin laskettiin tuhansissa.
Petsamo ei ollut tyhjä maa
Petsamossa kuitenkin asui ortodoksikristittyjä kolttasaamelaisia, venäläisiä, komeja, norjalaisia.
Koltat tuli liittää osaksi vitaalia suomalaisuutta. Toisin sanoen: koltat kulttuureineen ja toimeentuloineen pyyhkäistään historiaan, olihan se muutenkin katoava kansa. Toki myös venäläisyyden ja kommunismin koettua uhkaa tuli torjua.
Petsamo tarjosi lisäksi pääsyn suurelle avomerelle, Jäämerelle, joka pysyi sulana ympäri vuoden.
Ei tarvinnut enää olla niin huolissaan ahtaasta sisämerestä, Itämerestä. Norjalaiset tosin eivät nuoren uuden valtion pohjoisesta meriyhteydestä järin innostuneet.
Vedet tarjosivat hyvin kalaa, haluttiin rautatietä, rakennettiin autoille Jäämerentie, sittemmin Petsamoon nousi merkittävä pohjoisen funkisasuntojen klondyke, nikkelikaivos ja Kolosjoen kaivoskylä. Kaivoskolonalismia tosin olisi voinut tarkastella pidempääkin.