Suomen lentopallomaajoukkueen konkari Eemi Tervaportti hälytettiin pika-aikataululla EM-pronssiotteluun. Voitokkaasti päättyneen taiston jälkeen Tervaportti jakoi kehuja ykköspassariksi nousseelle Santeri Välimaalle.

37-vuotias Tervaportti pelaa tätä nykyä seurajoukkueessa Istanbulissa. Eilen, kun suomen ykköspassarin Fedor Ivanovin jalka taittui Ranska-välierän alkulämmittelyssä, puhelin soi Turkissa.

– Pelin aikana juteltiin jo joukkueenjohtajan kanssa. Sovimme, että tehdään päätös ottelun jälkeen, kun he tietävät tilanteen, Tervaportti kertaa tapahtumia MTV Urheilulle.

– Peli kun loppui, he ilmoittivat, että ala tulla. Kello oli vähän yhden jälkeen yöllä Turkissa. Kolmen jälkeen lähdin lentokentälle ja aamulla 10.30 olin täällä, hän avaa melkoista aikatauluaan.

Tervaportti pääse kentälle pronssiottelun loppuhetkillä ja esiintyi komeasti jo uransa kahdeksansissa EM-kisoissa. Ivanovin ikävä loukkaantuminen harmitti joukkuekaveria.

– Hän on pelannut aivan mahtavat kisat. Olisi suonut, että olisi saanut loppuun asti.

Ykköspassarin virkaa hoiteli välierässä ja pronssiottelussa Santeri Välimaa.

– Onneksi meillä on Santeri. Aika kylmäpäinen poika. Tulla tuonne sisään ja pyörittää tuolla tavalla peliä ja voittaa Suomelle ensimmäinen EM-mitali, Tervaportti suitsuttaa.

Mikä Suomesta teki niin sitkeän näissä EM-kisoissa? Mikä oli EM-mitalin salaisuus? Katso Eemi Tervaportin koko haastattelu pääkuvan videolta.

Tervaportti on Suomen maajoukkueen pitkäaikainen tukipilari. Hän debytoi sinivalkoisissa jo vuonna 2010. Hän on toiminut myös maajoukkueen kapteenina.

Vaikka rooli näissä kisoissa tuli yllättäen, on historiallinen mitali ansaittu ja upea palkinto pitkästä työstä.

– Kyllähän se hienolta tuntuu. Kyllä minä omasta mielestäni aika pitkään maajoukkueessa hommia tehnyt ja aika monta kesää tälle uhrannut. Jos joku sen mitalin antaa, niin kyllä mä sen otan ihan mielelläni, hän sanoo.