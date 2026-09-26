EM-pronssivalmentaja Olli Kunnari sanoitti, mikä Suomen miesten lentopallomaajoukkueesta tekee niin vahvan.

– On pitkä rupeama tässä takana ja pääsee hetkeksi aikaa huilahtamaan, niin kyllä se hyvältä tuntuu lopettaa tämä huikea kesä tällaiseen, Olli Kunnari sanoi.

Hänen valmentamansa Suomi oli juuri lyönyt Slovenian EM-pronssiottelussa Milanossa puhtaasti 3–0. Suomi saavutti historiansa ensimmäisen lentopallon arvokilpailumitalin.

Edellisenä iltana perjantaina Suomi taipui välierässä Ranskalle 1–3, mutta sen jälkeen porukkaa ei Kunnarin mukaan hokkuspokkus-tempuin tarvinnut sytytellä.

– Kyllähän jätkät tietävät, mistä pelattiin. Mahdollisuus tehdä historiaa, ottaa se ensimmäinen mitali Suomelle.

Valmentaja kyllä liekitti joukkuetta muistuttelemalla pelaajauransa opilla, miten pronssiotteluun kannattaa lähteä. Kunnari nosti pöytään vuoden 2007, jolloin Suomi taipui EM-pronssitaistossa Serbialle 1–3.

– Mainitsin pojille, että ainut ottelu, joka minun urallani on jäänyt harmittamaan, on se pronssipeli, kun en itse pystynyt nollaamaan 2–3-tappiota (välierässä) Espanjalle. Se kirpaisi silloin syvästi. Siitä kerroin omat kokemukseni.

Luotsi ei halunnut, että kellekään kävisi samalla tavalla ja jäisi kaivelemaan, ettei olisi ollut pronssikoitokseen valmis.

– Voi olla, että se ei ikinä toistu.

"Sellainen olo edelleen"

Päävalmentaja näki, että pronssiottelussa Suomi oli alusta asti valmis taistelemaan.

– Olimme tänään alusta asti valmiita taistelemaan. Se näkyi kyllä hienosti joukkueesta.

Kunnari kehaisi, että pronssiottelussa Suomelta nähtiin paljon "hienoja lukuja ja uskomattomia puolustuksia".

Joukkueessa piisasi laatua laajasti, minkä EM-turnaus osoitti valmentajankin sanoin hienosti.

– Ei se näköjään pelkkää sanahelinää ole ollut, että meillä on laaja rosteri ja meillä on joukkueen sisällä jokaiseen pelaajaan luottoa. Vaikka sieltä miehiä vaihtuu, tiedämme, että voimme pärjätä.

Myös Euroopan liigan voittoa tänä vuonna maajoukkueen peräsimessä juhlinut valmentaja kuvaili myös, mikä Suomesta niin kovan on tehnyt.

– Sellainen olo on edelleen, joka on ollut oikeastaan läpi kesän, että henkisesti vahva porukka. Se ei hetkahda. Me pystymme aika nopeasti kasaamaan rivit ja pelaamaan meidän omaa lentopalloamme, mikä on hieno taito. Se on ehkä isoin juttu tässä porukassa.

Missä Suomi onnistui taktisesti ja pelillisesti Sloveniaa vastaan? Katso koko haastattelu ylälaidan videolta.