TTK-tuomarit kehuivat Anni Ihamäen ja Anssi Heikkilän tanssia viime sunnuntaina.
Juontaja Anni Ihamäki ja tanssinopettaja Anssi Heikkilä jorasivat jiven Popedan hittibiisin Kuuma kesä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kolmannessa suorassa lähetyksessä viime sunnuntaina.
Esityksen alussa nähtiin yllätys, kun tähtiopettaja huudatti yleisöä mikrofoniin. Laulun hoiti kuitenkin TTK-bändi. TTK-yleisö taputti äänekkäästi koko tanssin ajan.
Tuomarit Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen arvioivat tanssisuorituksen. Tuomareilta sateli kehuja.
– Viime viikolla onnistuitte loistavasti ja nyt onnistuitte taas, Haapalainen sanoi.
– Tämä oli todella viihdyttävä veto, Ahti-Hallberg sanoi.
Tanssipari sai 22 pistettä.
Tämän viikon sunnuntaina lähetyksessä on luvassa rohkeita ideoita, omannäköisiä tulkintoja ja luovuuden riemua, kun parit heittäytyvät parketille vapain mielin.