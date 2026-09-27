Helsingin Jokerien on aika reagoida ja tehdä iso päätös, MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi näkee.

Tomek Valtosen valmentama Jokerit on jääkiekon SM-liigassa viimeistä edellisellä sijalla 16:ntena. Helsinkiläisseura on saanut SM-liigan paluukaudellaan kahdeksasta ottelusta vaivaiset neljä pistettä, ja Antti-Jussi Niemi sanoo, ettei peli ole kehittynyt juurikaan, vaan on sekavaa.

MTV Urheilun asiantuntijan mielestä on ratkaisujen aika. Hän nostaa esiin Rauman Lukon 2021 Suomen mestariksi valmentaneen, turkulaisen Mestis-seura TUTOn nykyisen urheilutoimenjohtajan.

– Minä ottaisin puhelimen käteen ja soittaisin Pekka Virralle, että kiinnostaisiko yhtään, Niemi heittää.

Niemi on myös Jokerien seuralegenda, joka toimi helsinkiläisseuran uudessa tulemisessa toimitusjohtajanakin. Hänen mukaansa Jokerit tarvitsisi valmentajakseen kokeneen johtajan, joka laittaa pelin kasaan ja on myös uskottava persoona.

– Totta kai pitää olla myös median kanssa hyvä ja kestää tuo Jokeri-paine.

Lisäksi luotsin olisi Niemen mukaan osattava käsitellä huippuyksilöitä. Asiantuntija mainitsi esimerkiksi yhdysvaltalaisen tähtihankinnan, puolustaja Matt Caiton, jonka Jokerit pudotti tiistaina kokoonpanosta Pelicansia vastaan ja lauantaina Kiekko-Espoota vastaan.

Niemi kysyy, minkä takia moinen pelaaja hankittiin, jos tämä on niin sanotulla poppariosastolla nopeasti.

– Eikö silloin tiedetä, minkälaista pelaajaa ollaan hankkimassa? Urheilujohdolla ja valmennuksella pitäisi olla tieto luonteesta, mitkä ovat vahvuudet, minkälainen pelaaja on, että saat hänestäkin parhaan irti. Eihän se palvele ketään, että otetaan vain jotain ja sitten ollaan, että "joo, ei tämä nyt ollutkaan hyvä".

– Kyllä siellä on monessa asiassa minun mielestäni menty tosi pahasti mönkään.