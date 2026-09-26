Slovenian mediassa on annettu välittömästi tunnustusta Suomelle lentopallon EM-pronssista.

Suomi saavutti historiansa ensimmäisen lentopallon arvokisamitalin lyömällä Slovenian EM-pronssiottelussa Milanossa komeasti 3–0.

Slovenia tavoitteli viidettä mitaliaan kuusien EM-kisojen jaksolla: se oli aiemmin pokannut kolme EM-hopeaa ja yhden EM-pronssin. Slovenialaislehti Delo tuskaili, että Slovenian EM-turnaus päättyi pettymykseen.

– Vaikka Slovenia lähti otteluun ennakkosuosikkina, se jäi alakynteen Suomen osoittautuessa vahvemmaksi, Delo kirjoitti.

Delo tulkitsi, että Suomi halusi pronssimitalia Sloveniaa enemmän. Se kehui Suomen ansainneen voittonsa.

Dnevnik-lehti puolestaan otti kiinni Slovenian lepoetuun eilisten välierien jälkeen.

– Ne, jotka saattoivat ajatella Suomen olevan väsyneempi Ranskaa vastaan ​​pelatun iltaottelun jäljiltä – ottaen huomioon, että slovenialaispelaajat saivat levätä noin neljä tuntia pidempään – olivat väärässä, Dnevnik tykitti.

Lehti kirjoitti Suomen painelleen pronssimatsissa ilman suurempia vaikeuksia 2–0-eräjohtoon.

– Näytti siltä, että Suomelta onnistui kaikki ja Slovenialta ei mikään, mikä teki tilanteesta ottelun jatkon suhteen synkän.

Dnevnik vielä muotoili, että "suomalaiset eivät helittäneet otetta kolmannessakaan erässä, vaikka myös Slovenia nosti pelitasoaan".