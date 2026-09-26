Naantalin kylpylässä tapahtui lauantaina ampumistapaus.
Varsinais-Suomessa yksi ihminen haavoittui lauantai-iltana ampumisessa Naantalin kylpylässä, kertoo Lounais-Suomen poliisi.
Poliisin tiedotteen mukaan kylpylän aulassa oli ammuttu yhtä ihmistä, joka vietiin sittemmin sairaalahoitoon.
Ampumisesta epäilty mies oli tiettävästi poistunut paikalta välittömästi ampumisen jälkeen, mutta poliisi tavoitti miehen myöhemmin ja otti tämän kiinni.
Poliisin tietojen mukaan ampuminen liittyi kahden ihmisen väliseen riitatilanteeseen.
Poliisi tutkii tapausta alustavasti tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena.