Suomi esiintyy Euroviisujen finaalissa 17. paikalla.

Vuoden 2026 Euroviisujen finaali kisataan Itävallan Wienissä 16. toukokuuta. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat finaalissa lavalle esiintymispaikalla 17.

Kaksikko edustaa Suomea kappaleella Liekinheitin. Finaalissa kisaa yhteensä 25 maata.

Viime vuoden viisujen voittaja Itävalta pääsi automaattisesti finaaliin yhdessä suurimpien rahoittajamaiden, Italian, Ranskan, Saksan ja Ison-Britannian kanssa.

Suomen viime vuoden euroviisuedustaja Erika Vikman ja Suomen ainoa viisuvoittaja Lordi myös esiintyvät Euroviisujen finaalissa. Kaksikko nähdään väliaikanumerossa muiden euroviisuartistien kanssa. Joukossa on muun muassa Ukrainan euroviisuikoni ja Norjan euroviisuvoittaja .