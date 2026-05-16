Yhdysvalloista lähtenyt Comic Con eli-populaari-ilmiöiden suurtapahtuma on suosittu myös Suomessa.

Arctic Lights Comic Con kokoaa Helsinkiin tänä viikonloppuna pop-kulttuurin ja hahmopukeutumisen harrastajia. Tapahtuman aiheena ovat muun muassa sarjakuvat, suoratoistosarjat, K-pop ja pelit. Moni osallistujista harrastaa cosplayta (costume play), jossa pukeudutaan esimerkiksi sarjakuva- tai pelihahmoiksi.

MTV:n Huomenta Suomi löysi heti tapahtuman alkutunteina kaksi cosplaylle omistautunutta harrastajaa, Karina "Taeyacos" Lehdon ja Elian "Torucos" Korvenojan. Lehto oli pukeutunut lempipelinsä hahmoksi, Korvenoja puolestaan japanilaisen manga-sarjan hahmoksi.

Karina Lehto teki vaikuttavan Lady Maria -asunsa alusta loppuun asti itse.

– Lady Maria on Bloodborne-pelistä, joka on lempipelini. Siksi halusin juuri tämän hahmon, Lehto sanoo.

Puvun tekemisessä takkeineen, hattuineen ja miekkoineen meni yli vuosi.

– Olen tehnyt itse kaiken kaavoituksesta lähtien. Aloitin kaavoittamisen noin vuosi sitten ja nyt tämä valmistui. Harrastus vie paljon aikaa ja resursseja.

Elian "Torucos" Korvenoja kertoo harrastuksen sopivan käsityöstä pitäville.