Tutkijat ovat onnistuneet selvittämään jättimäisten anakondakäärmeiden evoluutiosta mielenkiintoisan uuden tiedon. Tutkimuksesta uutisoi amerikkalainen tiedejulkaisu ScienceDaily.
Tuoreen tutkimustiedon valossa maailman suurimmat käärmeet, anakondat ovat pysyneet nykyisissä jättimäisissä mitoissaan jopa reilun 12 miljoonan vuoden ajan.
Aiemmin tiedeyhteisössä on uskottu, että muinaiset anakondat olivat suurempia kuin nykyiset, mutta tieto on osoittautunut epätodeksi.
– Tulos on yllättävä, sillä oletimme muinaisanakondien olleen seitsemän- tai kahdeksanmetrisiä, tutkimuksessa johtotehtävissä ollut Andrés Alfonso-Rojas Cambridgen yliopistosta sanoo.
Nykyanakondat kuuluvat yhä suurimpien ja painavimpien maapalolla ikinä eläneiden käärmeiden joukkoon.
Anakondat kasvavat noin neljä-viisimetrisiksi, mutta jotkin yksilöt voivat saavuttaa jopa seitsemän metrin mitan.
Anakondat eivät ole myrkkykäärmeitä, vaan ne saalistavat kuristamalla.