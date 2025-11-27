Muinaiskrokotiilit lymysivät puissa, ilmenee tuoreesta tutkimuslöydöksestä.
Australiassa on löydetty muinaisen mekosuchine-krokotiilin fossiloitunut muna, uutisoi CNN.
Tutkijoiden mukaan tutkimustulokset ovat järisyttäviä. Muinaiset, 55 miljoonaa vuotta sitten Australian vesissä eläneet krokotiilien esi-isät ovat nimittäin voineet lymytä puissa.
Näin pedot pystyivät iskemään korkeuksista pahaa-aavistamattomien saaliseläinten niskaan.
Paleontologi Michael Archerin mukaan kyseiset matelijapedot pystyivät kiipeämään vähintään viiden metrin korkeuteen.
– Eriskummallista. Ne ovat voineet metsästää kuin leopardit, Archer luonnehtii.