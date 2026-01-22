Poliisi pyytää yleisöltä apua kadonneen Santtu Poutiaisen löytämiseksi.

Kiinteistöjen omistajia ja asukkaita pyydetään tarkastamaan varastotilansa Kajaanin Purolassa ja Puistolassa.

Pyynnön syynä on kadonneeksi ilmoitettu Santtu Poutiainen. Poliisi tiedotti Poutiaisen katoamisesta eilen, mutta viimeisin havainto hänestä on tehty sunnuntaina 11. tammikuuta noin kello 12. Havainto tehtiin Kajaanin kaupungin vanhalla sillalla, jossa hän käveli kohti keskustaa.

– Meille tulleiden vihjeiden perusteella on oletettavaa, että hän on liikkunut [myöhemmin] Purolan ja Puistolan alueella. Samaan aikaan on ollut pakkasta, ja kyseisillä omakotitaloalueilla on paljon ulkorakennuksia ja -varastoja, rikoskomisario Kimmo Tuulenkari Oulun poliisilaitokselta kertoo MTV Uutisille.

– Meitä kiinnostaa, ovatko ihmiset näillä alueilla nähneet vaikka pihavajaan meneviä, sinne kuulumattomia jälkiä, Tuulenkari sanoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Katoamisaikaan Poutiaisen päällä ollut vaatetus.Oulun poliisilaitos

Kadonnut Poutiainen on noin 170 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Katoamishetkellä hänellä on todennäköisesti ollut yllään musta toppatakki, jossa on punaiset hihat, sekä vaalearuudullinen huppari.

Jalassaan Poutiaisella on todennäköisesti ollut siniset farkut ja mustavalkoiset kengät ja päässään musta lippalakki, jossa on punainen Milwaukee-logo.

– Omaiset ovat erittäin huolissaan, Tuulenkari sanoo.

Havainnot kadonneesta voi toimittaa Oulun poliisilaitokselle sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi, puhelimitse numeroon 0295 416 194 ja WhatsApp-viestillä numeroon 050 305 0132.