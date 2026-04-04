Pömpeli on soinut Hämeenlinnassa vinhalla tavalla ensiminuuteilla.

Tappara rokotti HPK:ta jo ensimmäisestä hyökkäyksestään jääkiekon SM-liigan neljännessä välierässä.

Eetu Tuulola painoi laatan maalin kulmalta kasvattiseuransa uuniin Otto Rauhalan ja Henrik Haapalan esityöstä 13 sekunnin pelin jälkeen. HPK-maalivahti Kim Saarinen oli siirtänyt häkkiä jaloillaan juuri ennen laukausta ja tilannetta lähdettiin tarkistelemaan videoilta.

Kiekko vietiin keskelle.

Ajassa 3.14 tamperelaisvieraat osuivat uudelleen: Joachim Blichfeld laukoi tarkasti ylivoimalla.

HPK:n Viljami Jokirinne kavensi 1–2:een vain reilu minuutti myöhemmin pelikellon näyteltyä lukemia 4.21. Hämeenlinnalaiset ovat onnistuneet vyöryttämään vaarallisia hyökkäyksiä Tapparan maalille sen jälkeenkin, ja tasoitus on ollut intensiivisessä matsissa paikoin lähellä.

