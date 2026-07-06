Näin vesimelonin saa paloiteltua helposti syötävään muotoon!
Vesimeloni on yksi kesän ehdottomista suosikkihedelmistä. Vesimeloni sopii esimerkiksi erilaisten salaattien raaka-aineeksi tai siitä voi tehdä myös helposti eräänlaista "jäätelöä". Tiesitkö, että vesimelonia voi myös grillata?
Kaupoissa myydään nykypäivänä valmiiksi paloiteltuakin vesimelonia, mutta kilohinnaltaan edullisempaa on hankkia meloni kokonaisena.
Mutta miten kokonainen vesimeloni sitten kannattaa paloitella? Melonin paloitteluun on olemassa muutama näppärä niksi.
Satokausikalenterin Samuli Karjula demonstroi vuonna 2022 pari kätevää tekniikkaa vesimelonin paloitteluun