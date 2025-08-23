Tietyt automerkit vetoavat nuoriin – tämä on kärkikolmikko

Nuoria ostajia miellyttävät premium-autot, kertoo autoliikkeen myyntidata.

18–20-vuotiaiden ostajien keskuudessa suosituimmat automerkit ovat BMW, Mercedes-Benz ja Audi. Asia ilmenee autoliike J. Rinta-Joupin tilastoista.

Jos katsotaan yksittäisiä automalleja, parhaiten myyvät Mercedes-Benz C, BMW 320, Audi A4, Mercedes-Benz E ja Ford Fiesta.

Yritys arvioi tiedotteessaan, että nuorten ostajien autovalinnoissa näkyvät erityisesti suorituskyky, ajettavuus ja brändiarvo.

Sukupuoli tuo eroja

Tilastot paljastavat valinnoissa eroja sukupuolen mukaan.

BMW on miesten ja naisten ostetuin automerkki ikähaarukassa 18–20-vuotta. Toiseksi suosituin merkki sen sijaan vaihtelee. Siinä missä se on naisilla Audi, miehillä se on Mercedes-Benz.

Naiset suosivat kolmantena merkkinä Fordia, miehillä kolmantena tulee Audi.

J. Rinta-Joupin myyntijohtaja Markku Ala-Hakunin mukaan nuorten autovalinnat kertovat muuttuvista käsityksistä siitä, mitä nelipyöräisiltä nykyään odotetaan.

– Autosta on tullut osa identiteettiä ja tapa erottua joukosta. Myös sähköisten hakutyökalujen ja laajojen vaihtoautovalikoimien ansiosta oikeanlaisen auton löytäminen on helpompaa kuin koskaan aiemmin, sanoo Ala-Hakuni tiedotteessa.

Autoliikkeen mukaan monia nuorten suosimia merkkejä saa käytettynä kohtuuhintaan, sillä tarjolla on laajalti eri vuosimalleja ja varustelutasoja.

Havainnot perustuvat J. Rinta-Joupin käytettyjen autojen myyntitilastoihin ikäryhmän (18–20-vuotiaat) mukaan ajanjaksolta 1.1.–31.7.2025.

Lähde: J. Rinta-Jouppi