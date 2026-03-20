Lapin poliisi etsii Kilpisjärveltä Käsivarren erämaahan hiihtovaeltamaan lähtenyttä miestä.
Lapissa on kadonnut yli 70-vuotias mies, joka oli lähtenyt hiihtovaeltamaan Kilpisjärveltä viime viikon keskiviikkona, 11. maaliskuuta. Hän matkasi poliisin tiedotteen mukaan arviolta Haltin suuntaan.
Hän ei palannut Kilpisjärvelle sovittuun aikaan, eli tämän viikon tiistaihin mennessä, eikä häneen ei ole saatu enää yhteyttä.
Miehellä on poliisin mukaan oletettavasti asusteena valkoruskea maastopuku.
Hänellä on myös huomiota herättävä alumiinin värinen ahkio, jonka perässä on jarru.
Ilmoita havainnoista
Poliisi pyytää ilmoittamaan akuuteista näköhavainnoista hätäkeskuksen numeroon 112.
Muut havainnot voit ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lappi@poliisi.fi, puhelinvastaajan numeroon 0295 466 259 ääniviestinä tai Whatsapp-viestinä numeroon 0504 155 803.
