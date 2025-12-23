



Tämän takia joululiikennettä ennustetaan vuoden 2014 tiedoilla – viime vuosien datasta ei olisi mitään hyötyä 3:01 Tältä joulun menoliikenne näytti aatonaattona. Julkaistu 51 minuuttia sitten MTV UUTISET – STT Joulunajan liikenteeseen vaikuttaa muun muassa se, mille viikonpäiville pyhät sijoittuvat. Siksi ennusteita ei voi tehdä esimerkiksi edellisvuoteen verraten. Korkean hallimaisen tilan seinillä on valtava määrä näyttöjä, jotka näyttävät suoraa kuvaa liikenteestä Fintrafficin Helsingin tieliikennekeskuksessa. Ruuduilla kulkee tasaiseen tahtiin autoja eri puolilla Uuttamaata. Muutama näyttö on pimeänä – mutta ei rikki. Niihin välittyy kuvaa vain silloin, kun kuvatuissa tunneleissa on meneillään jonkinlainen häiriö, kuten pysähtynyt tai väärään suuntaan kulkeva ajoneuvo. Yleensäkään näytöt eivät erityisemmin kiinnosta tieliikennekeskuksen päivystäjiä silloin, kun kaikki sujuu. Tilanne muuttuu heti, kun jokin menee pieleen tai liikenteessä tapahtuu jotakin epäilyttävää. Nyt aamupäivällä aatonaattona liikenne on jopa rauhallisempaa kuin tavallisena tiistaina, sillä työmatkojen menoliikenne on puuttunut lähes täysin. Helsingin tieliikennekeskuksen alueella vilkasta on ollut lähinnä Kehä I:llä, kun autoilijat ovat huristelleet esimerkiksi kauppakeskuksiin. Ennusteen mukaan kulkijoiden määrä maanteillä on kuitenkin kasvamassa päivän edetessä: aatonaatto on tyypillisesti juhannuksen jälkeen vuoden vilkkain päivä. – Tyyntä myrskyn edellä, kuvailee tieliikennekeskuspäällikkö Kari Tarkki aamupäivää. Lähestyvää symbolista myrskyä seurattiin tieliikennekeskuksessa salaisessa paikassa. Juttuun on lupa kirjoittaa sijainti vain kaupungin tarkkuudella.

Mallia vuodesta 2014

Meteorologisessa mielessä myrskyä ei ennusteen mukaan ollut luvassa, joten sää ei ollut sotkemassa joulun menoliikennettä.

Muutoinkin tämän vuoden jouluruuhkat jäävät todennäköisesti maltillisiksi, koska pyhät asettuvat arkipäiville viikonlopun viereen. Näin liikenne jakautuu usealle päivälle.

Tarkki kertoo, että tämän vuoden ennusteessa on hyödynnetty vuoden 2014 toteutuneita liikennemääriä. Syy tähän on se, että joulunpyhien viikonpäivät olivat tuolloin samat.

Joulua edeltävän viikonlopun perusteella ennuste on noudattanut reilun kymmenen vuoden takaista kaavaa. Perjantaille ennakoitu piikki toteutui, kun monet suuntasivat jouluksi pois pääkaupunkiseudulta jo viikonlopuksi.

Viikonpäivillä on joulunpyhinä paljonkin väliä. Tarkki huomauttaa, että jos jouluaatto osuu perjantaille, tilanne muistuttaa juhannusta, jonka hän sanoo olevan vuoden vilkkain liikennepäivä.

Ero on tosin se, että juhannusviikonlopulle osuu esimerkiksi räntäsadetta tai erityisen liukkaita tienpintoja harvemmin kuin jouluun.

Huomaavaisuus tuo tilaa

Joulun paluuliikennekin jakautunee tänä vuonna usealle päivälle. Monesti tapaninpäivä on teillä paluupäivistä vilkkain, mutta kun nyt sitä seuraa viikonloppu, tieliikennekeskus arvelee osan joulunviettäjistä venyttävän paluuta sunnuntaille tai jopa loppiaiseen asti.

Vaikka merkittäviä ruuhkia ei ehkä synnykään, Tarkki toivoo liikenteeseen lähtijöiden jättävän joulukiireen pois kyydistä.

– Kaikki mahtuvat, kun otetaan toiset huomioon.

Merkittävä osa liikenteestä suuntautuu joulun alla pois pääkaupunkiseudulta ja joulun jälkeen takaisin. Moni taittaa toki matkaansa junalla, ja aatonaatto on raideliikenteenohjauksen tilannepäällikön Juuso Immosen mukaan viimeinen menoliikenteen sesonkipäivä.

Suosituimmiksi reiteiksi Immonen kertoo matkat Helsingistä Ouluun ja Rovaniemelle. Väkeä vetävät myös Helsingistä Turkuun ja Tampereelle kulkevat junat.

Immonen sanoo, että junaliikenteessä joululiikenne voi ruuhkaisuuden vuoksi aiheuttaa välillä pieniä myöhästymisiä, sillä pysähdysajat asemilla saattavat venähtää.

Samalla liikenne voi kuitenkin myös sujua arkea sujuvammin, kun huollot ja ratatyöt ovat joulutauolla.

Sovelluksesta apua suunnitteluun

Jos pyhien aikana tai niiden jälkeen edessä on pitkä siirtymä juhlapaikkojen välillä tai joulunviettopaikasta kotiin, apuna reittien suunnittelussa voi käyttää Fintrafficin palkittua sovellusta.

Fintraffic Mobiilista selviävät reaaliaikaiset tiedot sekä tieliikenteestä että rautateiltä. Fintrafficin digipalveluiden kehityksestä vastaava Antti Haarala kertoo sovelluksen tuovan yhteen Fintrafficin tuottamaa dataa.

Lehtikuva

Sovelluksesta voi tarkistaa sieltä esimerkiksi tietöiden paikat, liikennetiedotteet ja muuttuvat nopeusrajoitukset, ja junamatkustaja näkee reaaliaikaisen junaliikenteen ja lähtölaiturit.

– Ja moni ei ehkä tiedä, että talvisin saatavilla ovat lumiaurojen liikkeet. Sovelluksesta voi näppärästi katsoa, onko lähitie aurattu tunti vai 12 tuntia sitten.

Sovelluksen kautta voi myös jättää palautetta kunnossapitoa vaativista asioista, kuten kuopasta tiellä tai auraamatta jääneestä tiestä. Palaute menee suoraan tienpidosta vastaaville urakoitsijoille.

Sijaintipalvelut sallimalla sovellus osaa varoittaa lähialueiden häiriöistä. Sovelluksessa voi myös rajata tietyn alueen ja kirjata vakioreittejä, joiden varoituksista tai onnettomuuksista haluaa tiedon.

Sovellus on tarkoitettu nimenomaan reittien suunnitteluun, eli varsinainen karttapalvelu se ei ole. Sitä ei myöskään sovi käyttää kesken ajon, ellei käyttäjä sitten istu muualla kuin kuskin penkillä.

– Kun ajetaan autoa, keskitytään ajamiseen, Haarala painottaa.

