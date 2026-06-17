Öljyn hinnanlasku ei ehdi bensapumpuille asti, mutta kilpailu voi näkyä halvempana menovetenä juhannusliikenteessä.

Iranin ja Yhdysvaltojen sopu on rauhoittanut öljymarkkinoita, mutta suomalaisautoilijan tankilla vaikutukset eivät näy vielä ainakaan juhannusliikenteen aikaan.

Keskuskauppakamarin johtavan liikenneasiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan polttoaineiden hinnat voivat kuitenkin painua lähiviikkoina pysyvämmin alle kahden euron litralta.

Öljymarkkinat ovat reagoineet nopeasti tietoihin Lähi-idän tilanteen rauhoittumisesta ja Hormuzinsalmen avaamisesta.

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Keskuskauppakamarin Kalenojan mukaan markkinat uskovat tällä hetkellä vahvasti siihen, että rauhansopimus etenee.

Öljyn liikkeiden vaikutukset eivät kuitenkaan siirry huoltoasemien hintapylväisiin yhtä nopeasti.

– Öljyn hinnan aleneminen alkaa näkyä polttoaineiden hinnoissa isommin ja tosiasiallisemmin muutamien viikkojen, todennäköisesti ehkä muutamien kuukausien kuluessa, Kalenoja arvioi.

Öljyn kulku maailmanmarkkinoilta suomalaiselle bensapumpulle vie aikaa.

– Menee ilman muuta viikkoja, jopa kuukausia, ennen kuin tämä koko arvoketju on käyty läpi öljyn jalostuksesta polttoainepumpuille asti.

Bensa voi painua alle kahden euron

Kalenojan mukaan pahimmat pelot öljymarkkinoilla ovat nyt väistymässä. Loppuvuoden aikana hinnat voisivat asettua noin 1,8–1,9 euroon litralta, jos raakaöljyn hinta vakautuu noin 80–90 dollarin tasolle barrelilta.

Nopeaa hinnanromahdusta ei kuitenkaan ole odotettavissa.