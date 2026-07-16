Oppositio haluaa eduskunnan koolle.

Oppositio on jättänyt koko opposition yhteisen kirjelmän eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle eduskunnan koolle kutsumiseksi. Asian vahvistaa STT:lle SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Puhemies Halla-aho kertoi Ylelle aiemmin tänään, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio on vaatinut pitkään eduskunnan koolle kutsumista asiasta, mutta virallista pyyntöä tästä ei vielä ennen tätä oltu tehty.

Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin Garden Helsinki -hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista.