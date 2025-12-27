Ruotsissa myrsky on nimeltään Johannes, ja Suomessa se on saanut nimekseen Hannes.

Yli puolta Ruotsia riepottelee lauantaina Johannes-myrsky, jonka vuoksi Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos SMHI on antanut suureen osaan maata säävaroituksia.



Hurjimmaksi sään on ennustettu muuttuvan Västerbottenin korkeilla alueilla, missä puuskat voivat yltyä hirmumyrskylukemiin. Jo aamulla alueella tuli sankasti lunta.

– Siellä kylissä tuulee jopa 41 metriä sekunnissa, joten kyseessä on myrsky hurrikaanipuuskineen, sanoo TV4:n meteorologi Peter Kondrup.



Ruotsin liikenneviranomainen on pyytänyt ihmisiä olemaan matkustamatta myrskyalueilla, jos liikkeelle lähteminen ei ole ehdottoman välttämätöntä. Myrskyn on ennakoitu aiheuttavan häiriöitä liikenteessä, ja esimerkiksi junaliikennettä on ainakin Åren ja Östersundin välillä peruttu jo etukäteen.



Myös laivaliikennettä on peruttu tai lähtöjä viivästetty sääolosuhteiden vuoksi.



Myrskyn on ennustettu olevan ohi Ruotsissa iltapäivään mennessä. Myrsky liikkuu Ruotsin yli Suomeen, jossa se on saanut nimekseen Hannes.

Lue lisää Suomen myräkästä: Talvimyrsky rantautuu tänään