Sähköverkkoyhtiö Elenian mukaan Hannes-myrskyn vaikutukset sähkönjakeluun ovat vakavimmat kymmeneen vuoteen.

Hannes-myrsky pyyhkäisi Suomen yli lauantain ja viime yön aikana. Pahimmillaan sähköt olivat yhtaikaa poikki yöllä lähes 190 000 kotitaloudelta. Sähköverkkoyhtiö Elenia kuvailee Hanneksen tuhoja poikkeuksellisen laajaksi ja vakavaksi sähkönjakelun suurhäiriöksi, jopa vakavammaksi kuin vuoden takaista Jari-myrskyä, jonka aikana sähköt olivat poikki myös yli 100 000 kotitaloudelta.

– Sähköttömien kotitalouksien kannattaa nyt varautua siihen, että sähkökatkot voivat kestää useita vuorokausia, yhtiö kirjoittaa tiedotteessa.

Katkoja on Elenian verkossa kuuden maakunnan alueella yhteensä yli 700 kohteessa. Yhtiö olettaa, että vikakohteiden määrä kasvaa vielä huomattavasti.

– Tilanteen vakavuus huomioiden kehotamme huolehtimaan lähimmäisistä. Jos mahdollista, kodin lämmittämiseen kannattaa käyttää tulisijoja. Kylmälaitteita ja pakastimia ei kannata avata turhaan, Elenia jatkaa tiedotteessa.

Auton valot valaisevat sähkökatkon pimentämää Könnintietä Ilmajoella lauantai-iltana 27. joulukuuta 2025. Hannes-myrsky sekoitti lauantaina lentoliikenteen Lapissa sekä aiheutti sähkökatkoja kymmenilletuhansille asiakkaille erityisesti maan länsiosissa.Lehtikuva

Elenian käyttökeskus on rajannut vika-alueita Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla yön aikana ja palauttanut sähköt yli 30 000 asiakkaalle. Lisäksi yöllä on hoidettu yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa turvallisuutta vaarantavia kohteita esimerkiksi alueilla, joissa sähköjohdot ovat kaatuneet maantielle. Yöllä myrskyn aikana asentajat eivät voineet työskennellä metsämaastossa hengenvaarallisten olosuhteiden takia, yhtiö kertoo. Myös helikoptereita ollaan ottamassa käyttöön vika-alueiden paikantamiseksi ja viankorjauksen nopeuttamiseksi.