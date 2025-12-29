Hannes-myrsky aiheutti viikonloppuna laajoja sähkökatkoja eri puolilla Suomea. Hämeenlinnassa Harvialassa asuva Suvi Koivisto joutui elämään lähes 15 tuntia ilman sähköä.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomea ravisutti Hannes-myrsky, joka jätti pahimmillaan yli 180 000 kotitaloutta ilman sähköä.

Hämeenlinnassa Harvialassa asuva Suvi Koivisto joutui elämään sähkötöntä elämää lähes 15 tuntia: sähkökatko alkoi sunnuntaiaamuyöstä kello 2 ja sähköt palasivat hieman ennen kello 17.

Koivisto kertoo, että perheen varalla oli myös varageneraattori, mutta sen käyttö estyi yllättävästä syystä: generaattori oli nimittäin sijoitettu sähköoven taakse, eikä sitä saatu auki sähkökatkon vuoksi.

– Kuinka ollakaan, kävi sitten niin, että se oli siellä, Koivisto kertoo.

Sähkökatkon seurauksena myös vedensaanti vaikeutui, sillä vesipumppu toimii sekin sähköllä. Koivisto kertoo, että veden saanti jouduttiin järjestämään muilla tavoilla. Koska perheellä on hevostila, riittävä veden saanti oli erityisen tärkeää.

– Palokunnalta sain puolenpäivän jälkeen apua ja he toivat vettä, hän kertoo.

Koivisto kertoo, että sähkökatkon aikana taloa lämmitettiin puilla. Vedensaanti ihmisille järjestettiin väliaikaisesti ostamalla vettä kaupasta.

– Jääkaapista ei kaikkia tavaroita saatu pelastettua, Koivisto harmittelee.

Suvi Koivisto ei muista, että hänen kohdalleen olisi koskaan sattunut vastaavaa sähkökatkoa.

Pitkä katko

Koivisto kuvailee sähkökatkon kestoa yllättävän pitkäksi. Vastaavia sähkökatkoja hän ei muista, että olisi ollut koskaan.

Myrsky teki tuhojaan eri puolilla Suomea. Sen seurauksena kaatui puita, sähkölinjat menivät poikki ja junaliikenteessä oli merkittäviä häiriöitä vielä pitkälle sunnuntai-iltaan. Vielä mnanantaiaamuna sähköttä oli yli 35 000 kotitaloutta etenkin Suomen länsiosissa.

Myös Koivisto kertoo havainneensa myrskyn aiheuttamia tuhoja – joskin onneksi melko pieniä.

– Roskakatoksia kaatui ja isojakin oksia lenteli autojen päälle, hän kuvailee.