Kova talvimyrsky on iskemässä Suomeen huomenna lauantaina.
Säässä nähdään viikonloppuna hurja käänne.
Tilanne alkaa kehittyä lauantain vastaisena yönä, kun Suomen pohjoisosien yli liikkuu lumipyry.
– Lunta voi pyryttää pohjoisessa reilut kymmenen senttiä ja tuuli voi pöllyttää lunta, MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.
– Ajokeli on pohjoisessa huono tai jopa erittäin huono. Myös itärajalla tulee aamulla lunta tai räntää. Jos on paluuliikenteessä, tämä kannattaa ottaa huomioon. Muualla sateet ovat lauantaina paikallisia kuuroja.
Varsinainen myrsky alkaa voimistua iltapäivän aikana.
– Läntisillä merialueilla myrskyää laajalti illalla läntisillä merialueilla. Aikamoista hölkytystä voi olla risteilyaluksilla, jos lähtee Helsingistä tai Turusta Tukholmaan. Kovaa aallokkoa on luvassa.
Lännessä myöhään lauantaina-iltana ja sunnuntaiyönä tuuli on vaarallisen voimakasta.