Monet Rovaniemen lentoasemalta lähtevät lennot peruttiin eilen Hannes-myrskyn takia, jonka vuoksi asema on täyttynyt tuhansista matkaajista.
Hannes-myrsky sulki Ivalon, Rovaniemen ja Kittilän lentoasemat useiksi tunneiksi lauantaina. Tilanne on erittäin harvinainen, kerrotaan Finaviasta.
Näky Rovaniemen lentoasemalla puolenpäivän aikaan oli epätodellinen, kirjoittaa Lapin Kansa. Lehden julkaisema video kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Katso video yltä!
Lehden mukaan monet lapsiperheet nukkuivat Rovaniemen lentokentän lattialla kun kaupungissa ei ollut majoitusta vapaana lentojen peruuntuessa myrskyn vuoksi.
Lentoaseman hiljattain valmistuneesta laajennuksesta huolimatta ulkona oli puoliltapäivin pitkä, jopa sadan metrin mittainen jono. Yhteensä matkustajia on tuhansia, lehti arvioi.
Terminaalissa henkilökunta yrittää ohjata ihmismassaa välillä myös huutaen, Lapin Kansa tähdentää.
Lauantaina Rovaniemen lentoasemalle oli aikataulutettu kaikkiaan 55 lentoa, näistä iso osa siirtyi sunnuntaihin, Finavian viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille.
