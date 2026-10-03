TPS:n Lukas Haudum takoi hattutempun JYPin verkkoon. Itävaltalaisen huippuilta sai JYP-luotsi Petri Matikaisen vääntämään vitsiä.

Upeasti kautensa aloittanut Haudum oli lauantain SM-liigakierroksen suurin tähti. Haudum takoi JYPin verkkoon hattutempun ja siivitti näin TPS:n komeaan 4–1-kotivoittoon.

Haudum on tehnyt nyt kymmenessä pelaamassaan ottelussa komeat 13 (5+8) tehopistettä.

Haudum on JYPin päävalmentajalle Petri Matikaiselle entuudestaan hyvinkin tuttu pelaaja, sillä Matikainen luotsasi itävaltalaistähteä Klagenfurtissa vuosina 2020-23.

Matikainen heitti lehdistötilaisuudessa vitsiä entisen pelaajansa huippuillasta.

– Minun vanha pelaajani. Ei nyt tuolla tavalla tarvitse kostaa vanhoja kaunoja. Ei ole kiva, Matikainen vitsaili lehdistötilaisuudessa saaden TPS:n päävalmentajan Toni Söderholmin nauramaan.

TPS:lle Matikainen antoi kunniaa.

– TPS oli todella hyvä. Me pelasimme eilen kovan pelin Hämeenlinnassa. Meillä vähän ehkä kärsivällisyys ja jalkakin rupesi painamaan kolmannessa erässä. Meillä kone hyytyi täysin kolmannessa erässä. Ihan ei miesmäisyys riittänyt tänään, Matikainen summaa.