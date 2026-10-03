MTV Urheilun asiantuntijat Pekka Saravo ja Jesse Joensuu kokevat, että syvällä suossa tarpovan KooKoon päävalmentajan Jouko Myrrän työpaikka alkaa olla vaakalaudalla.

KooKoo hävisi lauantaina Pelicansille maalein 3–6. Tappio oli kouvolalaisille jo kymmenes perättäinen. Joukkue on saanut alkukaudella vain yhden sarjapisteen.

Lauantaisen ottelun erätauolla MTV:n kiekkostudio tarttui kiinni KooKoon karuun tilanteeseen. Vaikka Jouko Myrrä on tehnyt KooKoon peräsimessä viime vuosina upeaa työtä, on hänen työpaikkansa nyt jo uhattuna.

– Mutta nyt aletaan olla jo siellä, että köysi on niin kireällä, että onko tuolta mahdollista nousta? Ehdottomasti Jouko Myrrän työpaikka alkaa olemaan (vaakalaudalla), Joensuu sanoo.

– Ei sitä (kuoppaa) kovin paljon syvemmäksi voi kaivaa. Paniikki rupeaa olemaan niin suuri siellä. Varmaan pakko siellä on harkita jotain ratkaisuja. Karmeaahan on, että viime kauden paras valmentaja, joka on tehnyt järjettömän hyvää työtä tuon seuran kanssa ja nyt lähtee näin. Kohta ainoa ratkaisu on, että hänet pitää pistää pihalle. Karmea on tilanne, Saravo komppaa.

Katso studion keskustelu KooKoosta kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.