Yksi henkilö loukkaantui vakavasti omakotitalon tulipalossa Kotkassa.
Omakotitalo paloi asuinkelvottomaksi Kotkan Ylästönkadulla myöhään tiistaina.
Hälytyksen palosta teki talon asukas tiistaina hieman ennen iltayhdeksää. Sisällä oli tulipalon syttyessä viisi henkilöä.
– Yhden vakavasti loukkaantuneen pelastushenkilöstö avusti pihalle ja toimitti ensihoidon hoidettavaksi, päivystävä palomestari Juhana Kolppo kertoo MTV Uutisille.
Sammutustöissä jouduttiin osittain purkamaan talon katto. Lisäksi nokivahingot olivat laajat.
– Asuinrakennus on asuinkelvoton, Kolppo sanoo.
Sammutustoimet päättyivät ennen kello kolmea yöllä. Pelastuslaitoksen jälkivartiointi paikan päällä jatkuu noin kello kahdeksaan asti.
Palo sai ilmeisesti alkunsa talon kellarista. Poliisi selvittää talon syttymissyytä.