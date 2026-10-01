Mia Haataja juontaa viimeisen lähetyksensä radiokanava Loopilla.

Radiojuontaja Mia "Millu" Haataja lopettaa Loopin Aamu -radio-ohjelmassa. Haataja paljasti uutiset suorassa radiolähetyksessä tänä aamuna.

Hän jakoi Instagramin tarinat-osiossa pätkän lähetyksen juonnostaan.

– Huomenna meikä Millu tekee viimeisen lähetyksen Loopilla. Jännittävää, haikeaa, mutta ennen kaikkea olen myös innoissani, että päästää koko huominen lähetys tekemään. Oikein keskityn siihen, että Loopin aamuporukan kanssa saadaan viettää koko aamu kovien biisien kanssa. Olemme keksineet myös yllätyksellisiä juttuja sinne, Haataja sanoo.

Haataja juonsi Loopin aamuja yhdessä Karoliina Tuomisen tuomisen kanssa 21. elokuuta asti. Syyskuussa hänen juontoparinaan on nähty Tomas Grekov.