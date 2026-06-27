Helsingin uimarantojen siisteys on ollut koetuksella hanhien jätösten vuoksi. Nyt kaupunki on ottanut käyttöön uuden rantojenhoitokoneen, jonka avulla hanhenkakka saadaan tehokkaasti pois rantahiekasta.
Hanhet ovat viime vuosina vallanneet Helsingin uimarantoja, ja niiden jätökset ovat aiheuttaneet harmia niin uimareille kuin kaupungin työntekijöillekin.
Nyt Helsingin kaupunki on investoinut 30 000 euroa uuteen rantojenhoitokoneeseen, jonka tehtävänä on pitää rannat puhtaampina ja viihtyisämpinä kaikille.
Lähdimme Palettilammen uimarannalle selvittämään, miten kone toimii käytännössä ja millaisia kokemuksia sen käytöstä on saatu.