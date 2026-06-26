Iäkäs mies on kateissa Turussa.
Poliisi etsii 78-vuotiasta miestä Turussa.
Poliisin mukaan mies on lähtenyt kävellen perjantaina noin iltaseitsemän aikoihin Turun Jahtilähteenkadulta.
Poliisin mukaan mies on kuitenkin saattanut kulkea kauaskin lähtöpaikastaan.
Poliisi on julkaissut miehen tuntomerkit. Hänellä on harmaat hiukset, maastonvihreä takki, vaaleat farkut ja mustat kengät.
Mies on noin 175 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen.
Mahdolliset havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon.