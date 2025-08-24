Töölönlahden pohjasta nousi polkupyörä Huomenta Suomen lähetyksessä

3:20imgPolkupyörä löytyi Loren Töölönlahden puhdistusoperaatiossa
Julkaistu 7 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Jari Heikkilä

jari.heikkila@mtv.fi

Huomenta Suomen lähetyksessä kerättiin aamulla roskia Helsingin Töölönlahdelta.

Lorenz Backman oli vesillä kajakin kanssa yhdessä Itämeri-vaikuttaja, luontotoimittaja Tom Nylundin kanssa Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä sunnuntaina.

Nylund oli kerännyt vedestä löytämiään roskia säkkiin.

– Löysin yhden jäätelöpaperin, valkoviinipullon ja kaikkea muuta pientä roskaa. Täällähän on hyvin roskiksia, mutta eivät ne kamat vaan mene sinne, Nylund toteaa.

Nylund kertoo pyrkivänsä siihen, että hän kerää aina pois vedestä havaitsemansa roskat.

– Etenkin kun on kyse merestä, kun muut eivät tee sitä. Onneksi on niin paljon aktiivista porukkaa muutenkin, että he keräävät roskia maalta käsin.

Pohjasta löytyi muun muassa polkupyörä, jonka kaksikko nosti lähetyksessä ylös vedestä. Pyörä oli edelleen melko hyvässä kunnossa, vaikka olikin kokenut kovia.

– Kyllä tästä saisi ihan soivan pelin, Nylund toteaa tarkastellessaan pyörää.

Itämeripäivää vietetään ensi torstaina. Nylund suosittelee ottamaan selvää, miten pienin teoin voisi tehdä asioita paremmin.

– Voi syödä kotimaista kalaa. Vaikka silakkaa, koska sitä ei syödä tarpeeksi. Voit myös tukea eri järjestöjä ja antaa lahjoituksen niille.

Katso jutun alussa olevalta videolta, miltä operaatio näytti!

Lisää aiheesta:

Helsingissä pääsee melomaan ilmaiseksi roskien keruuta vastaan – tästä on kyseOnko Itämeri vielä pelastettavissa? Jokaisen suomalaisen valinnoilla on merkitystä – "Yllättävää kyllä"Yksi maailman saastuneimmista meristä lainehtii Suomen rannoilla: MTV vieraili roskatalkoissa, jossa havaitsi helposti, mikä roska on yleisinEspoolaisyritys on nostanut jo 950 kiloa roskaa merestä – vedestä löytynyt muun muassa käytettyjä akkuja sekä polkupyöriä: Tempaus huipentui 150 hengen joukkosiivoukseenTällaisella laitteella siivotaan Helsingin suosittua uimarantaa – Hietaniemen hiekasta löytyy vaatteita, tupakantumppeja ja huumeruiskujaMTV sukelsi Helsingin rantavesiin – tämä video todistaa, millaista romua mereen viskotaan: "Ensimmäiset vähän naurattivat"
YmpäristöRoskaaminenHelsinkiItämeriHuomenta SuomiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Ympäristö