Töölönlahden pohjasta nousi polkupyörä Huomenta Suomen lähetyksessä

Huomenta Suomen lähetyksessä kerättiin aamulla roskia Helsingin Töölönlahdelta.

Lorenz Backman oli vesillä kajakin kanssa yhdessä Itämeri-vaikuttaja, luontotoimittaja Tom Nylundin kanssa Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä sunnuntaina.

Nylund oli kerännyt vedestä löytämiään roskia säkkiin.

– Löysin yhden jäätelöpaperin, valkoviinipullon ja kaikkea muuta pientä roskaa. Täällähän on hyvin roskiksia, mutta eivät ne kamat vaan mene sinne, Nylund toteaa.

Nylund kertoo pyrkivänsä siihen, että hän kerää aina pois vedestä havaitsemansa roskat.

– Etenkin kun on kyse merestä, kun muut eivät tee sitä. Onneksi on niin paljon aktiivista porukkaa muutenkin, että he keräävät roskia maalta käsin.

Pohjasta löytyi muun muassa polkupyörä, jonka kaksikko nosti lähetyksessä ylös vedestä. Pyörä oli edelleen melko hyvässä kunnossa, vaikka olikin kokenut kovia.

– Kyllä tästä saisi ihan soivan pelin, Nylund toteaa tarkastellessaan pyörää.

Itämeripäivää vietetään ensi torstaina. Nylund suosittelee ottamaan selvää, miten pienin teoin voisi tehdä asioita paremmin.

– Voi syödä kotimaista kalaa. Vaikka silakkaa, koska sitä ei syödä tarpeeksi. Voit myös tukea eri järjestöjä ja antaa lahjoituksen niille.