Puukotuksen uhrilla ei ole alustavan tiedon mukaan henkeä uhkaavia vammoja.
Polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä selkään Oulun Kaukovainiolla, tiedottaa Oulun poliisilaitos.
Puukotus tapahtui Joutsentien ja Kainuuntien risteyksen lähellä kevyen liikenteen väylällä kello 19.50 aikaan.
Polkupyörällä liikkeellä ollut mies oli lyönyt kävellen liikkeellä ollutta uhria teräaseella selkäpuolelle ylävartaloon.
Tämän jälkeen tekijä oli poistunut kevyen liikenteen väylää Kaukovainion suuntaan.
Oulun poliisin tilannekeskuksesta kerrottiin MTV Uutisille lauantaina ennen aamukahdeksaa, että tekijää etsitään edelleen.
Poliisin mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.
Uhri on toimitettu sairaalaan hoidettavaksi. Hänellä ei ole alustavan tiedon mukaan henkeä uhkaavia vammoja.
Tapahtumasta on kirjattu rikosilmoitus tapon yrityksestä.