Jalkapallon MM-kisojen sensaatiotarina Kap Verde varmisti jatkopaikkansa MM-kisoissa pelaamalla 0–0-tasapelin Saudi-Arabian kanssa.
Kun samalla Uruguay taipui Espanjalle 0–1, selvitti Kap Verde tiensä lohkokakkosena jatkoon. Joukkue ei hävinnyt alkulohkovaiheessa otteluakaan, vaan pelasi kolme tasapeliä.
Kap Verdestä tuli asukasluvultaan pienin maa, joka on edennyt MM-kisojen jatkopeleihin.
– Olen ylpeä heidän saavutuksestaan. Meidän on oltava tyytyväisiä siihen, ettemme hävinneet otteluakaan lohkovaiheessa. Se on joukkuehengen ja järjestelmällisyyden tulosta, päävalmentaja Bubista ilakoi Reutersin mukaan.
– Kannattajamme ansaitsevat tämän. Olimme maalin päässä siitä, että olisimme olleet vieläkin parempia. Joukkue antoi kaikkensa, jotta olisimme voittaneet. Olen tyytyväinen.
Joukkue kohtaa ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Argentiinan.
– Tämä on pieni shokki, vaikkakin kahden pelin jälkeen mielessämme oli, että voimme hyvinkin päästä tästä jatkoon, Bubista sanoo.
– Joukkue on halunnut näyttää koko maailmalle, mistä meidät on tehty. Olemme ylpeitä, mitä olemme jo tähän mennessä saavuttaneet. Olemme pieni maa, mutta taistelemme sen eteen, mitä haluamme saavuttaa. Meille mikään ei ole mahdontona.