Vinicius Junior oli nousta MM-turnauksen maalipörssin kärkeen Lionel Messin rinnalle, mutta yksi hänen osumistaan hylättiin. Brasilia jyräsi lohkovoittoon.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
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Brasilia nuiji Skotlannin 3–0 ja otti C-lohkon voiton. Ensimmäiset kaksi maalia brasseille viimeisteli Vinicius Junior.
Brasilia pyöräytti numeroita tulostauolla jo seitsemännellä minuutilla: Skotlannin puolustaja sössi puolustusalueella pallon Brasilian jalkaan, Vinicius Junior otti kimmonneen pelivälineen haltuunsa, kiersi maalivahti ja viimeisteli tyhjään häkkiin.