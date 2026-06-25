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Brasilia pyöräytti numeroita tulostauolla jo seitsemännellä minuutilla: Skotlannin puolustaja sössi puolustusalueella pallon Brasilian jalkaan, Vinicius Junior otti kimmonneen pelivälineen haltuunsa, kiersi maalivahti ja viimeisteli tyhjään häkkiin.

Brasilia nuiji Skotlannin 3–0 ja otti C-lohkon voiton. Ensimmäiset kaksi maalia brasseille viimeisteli Vinicius Junior .

Katso: Menikö oikein? Brasilian Vinicius Juniorilta hylättiin yksi maali VAR-tarkistuksen jälkeen.

Katso: Menikö oikein? Brasilian Vinicius Juniorilta hylättiin yksi maali VAR-tarkistuksen jälkeen.

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Toisen maalinsa "Vini" puski, ja Matheus Cunha teki Brasilian päätösosuman.

Vinicius Juniorilta hylättiinkin ottelussa yksi osuma VAR-tarkistuksen jälkeen, kun hänen todettiin rikkoneen Skotlannin Jack Hendryä kontaktilla tämän jaloille. BBC:n erotuomariasiantuntija Darren Cann kyseenalaisti päätöksen.

– Mielestäni Skotlanti on rehellisesti sanoen vähän onnekas. Ennen pallon pelaamista tapahtuu pieni kontakti. En koe, että se on Vini Juniorilta rike, Cann sanoi.

Vinicius Junior on nyt tehnyt tässä MM-turnauksessa Norjan Erling Haalandin ja Ranskan Kylian Mbappén tavoin neljä maalia. Maalipörssiä johtaa Argentiinan Lionel Messi viidellä osumalla. Hattutempulla Vinicius Junior olisi noussut hänen kanssaan tasoihin.