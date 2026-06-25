Etelä-Afrikka ylsi ensimmäistä kertaa jalkapallon MM-kisojen pudotuspeleihin. Meksiko voitti lohkon puhtaalla pelillä.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Jalkapallon miesten MM-turnauksen isäntämaihin kuuluva Meksiko voitti A-lohkon täyden yhdeksän pisteen potilla ja maalierolla 6–0.
Lohkopäätöksessään Meksiko pehmitti Tshekin 3–0. Mateo Chávezin, ja maalit syntyivät terävistä iskuista toisella puoliajalla.