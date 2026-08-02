Lenni Strandberg oli ajanut kilpaa pikkupojasta asti.
Lauantaisessa kilpaveneturmassa kotkassa menehtynyt mies oli 18-vuotias Lenni Stranberg, kertoo Powerboat-sivusto.
Poliisi oli kertonut aiemmin täysi-ikäisen miehen kuolleen kahden kilpaveneen törmäyksessä Kotkassa.
Ratavenekilpailujen järjestäjä RaceWKND julkaisi Lenni Strandbergin kuvan Facebook-tilillään. MTV Uutiset sai lähiomaisilta luvan julkaista kuvan.
Onnettomuudessa myös viime kesänä
Powerboat News kertoo Lenni Strandbergin olleen onnettomuudessa myös kilpailussa viime kesänä. Hänen kanssaan samassa tiimissä kilpaillut Tomi Huuhka menehtyi, kun heidän veneensä keikahti ja Huuhka joutui veden varaan.
Powerboat kertoo Strandbergin yrittäneen pelastaa ystäväänsä, joka kuoli myöhemmin saamiinsa vammoihin.
Sivuston mukaan Strandberg ehti kilpailla 10 vuotta.
Kaakkois-Suomen poliisi kertoi sunnuntaina saaneensa lisää tietoa onnettomuudesta. Poliisin tietojen mukaan onnettomuus oli tapahtunut juuri ennen radalla ollutta käännöstä.