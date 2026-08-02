Italialaisnäyttelijä Monica Belluccin tytär nähtiin Dolce & Gabbanan näytöksessä.

Italialaisnäyttelijä Monica Belluccin, 61, nuorin tytär Léonie Cassel, 16, teki muotinäytösdebyyttinsä. Cassel avasi Dolce & Gabbana -muotitalon Alta Moda -näytöksen Sisiliassa, Italiassa.

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Cassel jakoi kuvia näytöksestä ja kiitti koko tiimiä kulissien takana, jotka tekivät kovasti töitä, jotta kaikki sujuisi hyvin.

– Olen äärettömän kiitollinen ja otettu, että sain avata ja olla osa tätä upeaa muotinäytöstä, hän kirjoittaa.

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Aikaisemmin tänä vuonna Belucci ja Cassel antoivat Italian Vogue-lehdelle harvinaisen haastattelun. Tuolloin 15-vuotias Léonie poseerasi myös lehden kansikuvassa.

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